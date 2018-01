BComú i PSC treuen els plats bruts pel 'no' als pressupostos

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, continuarà sense haver aconseguit aprovar un pressupost municipal per la via ordinària. El ple d'aquest divendres ha confirmat que el seu pla per aconseguir les abstencions de PDECat, ERC, PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, ha fracassat. A l'ultim sospir i quan ja semblava tot encarrilat, però ha fracassat. El PSC se'n va despenjar ahir gairebé a l'últim sospir i va anunciar un vot negatiu que fa impossible l'aprovació i Ardanuy també ha confirmat avui un 'no' que ha definit com a "constructiu" .El nou joc d'aliances que podia activar aquest acord -amb Colau segellant un gran pacte amb el grup de Xavier Trias- ha quedat en res i l'alcaldessa no podrà evitar passar, de nou, per una qüestió de confiança, tot i que ja feia dies que des del govern municipal es confiava en l'èxit de la via negociada.

La sessió d'aquest divendres està marcada pels retrets entre les dues formacions que fa només dos mesos formaven el govern. Ha arribat l'hora del despit. I els retrets. I ja han començat a ensenyar-se els draps bruts. "No ens donin lliçons des de l'esquerra", ha avisat el portaveu del govern, Gerardo Pisarello, després de deixar clar que el seu grup està dolgut pel cop de porta socialista. I el cap de files del PSC, Jaume Collboni, s'hi ha tornat: "A lliçons de populisme no els guanyaré".

Collboni ha acusat el seus exsocis de "claudicar" a la lògica independentisa -per pactar les abstencions de PDECat i ERC- i d'haver fet "claudicacions simbòliques" en projectes com l'enllaç del tramvia o la tarificació social a les escoles bressol. El PSC entén que és un pacte de "renúncies" i surt a la defensiva per assegurar que, tot i que van votar a favor d'aquesta proposta de comptes en comissió de govern, ja van advertir que això no condicionava el vot final. Avisa, a més, que la negociació es va produir en el moment més crític de la relació entre socialistes i comuns, perquè just el mateix dia de la votació s'anunciava la pregunta que BComú traslladaria a les seves bases per decidir si es trencava el pacte de govern. Tot i l'enuig pels pressupostos, però,el PSC assegura que Colau podrà comptar amb els seus vots per tirar endavant iniciatives com la funerària pública, l'ordenança de terrasses o alguns plans d'usos.

En un debat agre, Pisarello els ha llançat el repte de dir una sola partida del pressupost que respongui a interessos independentistes i ha lamentat que es parli de renúncies "només simbòliques". I Collboni els ha acusat de pactar ara amb el grup de Trias, a qui abans definien, ha dit, com "l'oligarquia capitalista" i de fer menys pisos socials i menys escoles bressol públiques de les que assegura que es van fer durant el mandat de Jordi Hereu. Cos a cos.

PDECat i ERC, que han mantingut les seves abstencions tot i el 'no' del PSC -el compromís del govern és el de mantenir els pactes segellats durant la negociació pressupostària-, han aprofitat la sessió per remarcar la necessitat d'un "canvi de govern" i han deixat clar que donen el mandat per acabat. ERC, que segons l'últim baròmetre municipal, se situa ara com a primera força en intenció directa de vot, ha apuntat que la ciutat "vol un canvi de rumb" i ha acusat l'equip de Colau d'haver "renunciat a governar" i haver d'acabar aprovant els comptes per la "porta del darrera": per mitjà de la qüestió de confiança. També la portaveu del PDECat, Sònia Recasens, ha criticat "l'aïllament profund" del govern i ha atribuït el fracàs del pacte pressupostari a una barreja de despit, incompetència i desídia.

Cs, la CUP i el PP no s'han mogut del 'no'. La formació que encapçala Carina Mejías ha criticat l'intent de Colau de pactar amb els grups independentistes, a qui acusat de "fer mal" a Barcelona. El PP, per mitjà d'Alberto Fernàndez Díaz, ha lamentat que els grups de l'oposició "pugnin per pactar" amb el govern en lloc d'intentar bastir una alternativa que impedís a Colau superar, per segon any consecutiu, una qüestió de confiança. I la CUP ha defensat que els pressupostos es queden curts en aspectes com la defensa del dret a l'habitatge, no reverteixen externalitzacions i no aturen la pujada de preus al transport públic.

El que sí que ha aprovat -per la mínima- el ple és econòmic financer necessari perquè els pressupostos pugui superar el límit de despesa marcat per la llei Montoro.