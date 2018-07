Badalona aprova els nous pressupostos amb el suport del PP d'Albiol i del PDECat

Álex Pastor, l'alcalde badaloní que va fer fora Dolors Sabater, sabia que el ple d'aquest dimarts era una prova de foc per al seu mandat. I n'ha sortit vencedor. El socialista ha aconseguit aprovar els pressupostos amb què vol funcionar d'ara fins a final d'any. Necessitava els vots del Partit Popular (PP) i Ciutadans, que li van fer confiança durant la moció, i no només els ha aconseguit sinó que hi ha sumat el suport del regidor del PDECat. L'alcalde badaloní surt reforçat d'aquest matx, malgrat que continuï governant sense el pla de govern que va prometre.

El líder del PP, Xavier García Albiol, aquesta vegada no ha obert la boca durant el ple, a diferència dels espectacles agressius que havia protagonitzat contra Sabater i contra Pastor mateix en sessions anteriors, com la del dia de la moció. De fet, ha marxat abans d'hora, malgrat que el consistori de Sabater ja el va multar per absentisme. El PP va ser un soci clau de Pastor per fer fora Sabater i el sentit del seu vot era la gran incògnita d'aquesta tarda, però el grup ha preferit no treure a passejar les dots escèniques del seu líder, que acostuma a acaparar protagonisme amb les seves intervencions.

Els regidors de l'antic "govern del canvi" han criticat que el govern de Pastor hagi portat al ple una modificació de la proposta que van fer quan estaven a l'Ajuntament enlloc els mateixos. L'exalcadessa Dolors Sabater ha qualificat de "nyap" i "pedaç" la proposta de l'equip de Pastor. Ha dit que és un intent de mitigar el "desastre estrepitós" que va suposar la moció censura. De fet, el punt que va catapultar la moció de Sabater van ser justament els pressupostos que l'antic govern va presentar i que han quedat al calaix.

El grup d'Esquerra Republicana també ha retret l'opció del nou govern, tot i que es va abstenir en la votació: "Volien canviar la manera com es fan les coses [...] i no només no tenim pressupost, sinó que tampoc tenim el seu projecte de ciutat". El govern de Pastor –que governa la quarta ciutat més gran de Catalunya amb tan sols quatre regidors, els seus i el d'Units per Avançar, Jordi Subirana– ha escoltat les queixes i s'ha compromès a presentar un pressupost per al 2019 abans d'acabar l'any. El grup popular ha assegurat que estarà "atent" i "vigilant" perquè així sigui.

Badalona torna a acatar la llei Montoro

La recepta de Pastor no s'atura aquí: el ple també ha votat que Badalona deixi d'incomplir la llei Montoro, tal com feia la ciutat sota el mandat de Sabater. Això suposarà que 14 milions del superàvit del municipi, que s'havien de destinar a la construcció d'un parc públic d'habitatge, vagin a eixugar el deute amb els bancs. "A l'Ajuntament de Badalona no estem per sobre de la llei", ha dit la regidora socialista Teresa González.

Des de Guanyem Badalona han lamentat que aquest punt hagi tirat endavant: "Aquest Ajuntament es torna a agenollar davant del bloc del 135 [que va aprovar que el romanent dels consistoris s'havia de dedicar a pagar el deute i no a inversions socials], no només del 155", ha assegurat José Téllez, de Guanyem Badalona en Comú.