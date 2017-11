Barcelona en Comú espera governar en solitari a l’Ajuntament si la militància rebutja el pacte amb el PSC

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha avançat que si la militància de Barcelona en Comú decideix trencar el pacte amb el PSC, l’executiu de la capital governarà en solitari, amb la idea d’aplicar “una política de geometria variable”. Ho ha dit en un viatge a Brussel·les on ha presentat l’informe sobre la violència policial de l’1 d’octubre al Parlament Europeu amb la intenció que es debati a la comissió de Drets Fonamentals de la institució.

“La idea és governar en solitari, si la militància, les 10.000 persones que estan inscrites a Barcelona en Comú, decideix que hi ha prou motius per trencar el pacte de govern amb el PSC. Però això no signifca que nosaltres governem amb altres partits de l'oposició: intentarem fer una política de geometria variable”, ha assegurat Asens per evitar formar part “de blocs confrontats, el bloc independentista i el bloc del 155”, ha explicat.

Amb tot, Asens ha evitat fer companya “per un costat o un altre” per no influir en la militància, tot i que sí que ha subratllat que el PSC i “el seu tinent d’alcalde, Jaume Collboni, estan fent pronunciaments públics”.

Asens també ha subratllat que, donat que el govern de la Generalitat i el Parlament han estat cessats per l’aplicació de l’article 155, l’Ajuntament de Barcelona assumeix “la responsabilitat” per “omplir el buit”. “Som conscients que l’Ajuntament és l'única institució amb legitimitat democràtica, que els membres que en formem part hem sigut escollits a les urnes, i això significa que el buit que ha deixat l’absència del Parlament i de la Generalitat és un buit que hem d’omplir nosaltres”. Perquè considera que “és l'única institució amb legitimitat democràtica” per fer un rol contrari al 155.

Les declaracions les ha fet un dia després de trobar-se amb el president Carles Puigdemont i els quatre consellers que es troben a la capital comunitària, a qui va traslladar el resultat del ple de l’Ajuntament, que va votar el reconeixement del govern cessat pel 155 com a l'únic legítim. Asens va veure el president “bé d’ànims, amb molta determinació, però també molt conscient del dramatisme de la situació”. Van parlar de la situació a Europa, Catalunya i l’estat espanyol, però també de l’esperança que encara mostra Puigdemont per defensar una candidatura única contrària al 155 i la seva voluntat “de persistir fins al final”. Amb tot, Asens reconeix que la proposta del president “és molt poc factible”.

Asens ha presentat avui l’informe sobre la violència policial durant l’1-O a l’Eurocambra. Ahir ja es va trobar amb el vicepresident de la institució, Dimitrios Papadimoulis (del partit grec Syriza), i l’eurodiputat dels Verds Ernest Urtasun, i va “sondejar” diferents grups de l’Eurocambra perquè s’investiguin i es denunciïn els fets a la comissió de Drets Humans de la institució. “Volem que la veu de les víctimes de l'1-O se senti al Parlament Europeu (…) perquè el Parlament sigui altaveu de la denúncia de la violència institucional que van patir les persones que exercien un dret democràtic”, ha explicat.