Barcelona acabarà amb els aparcaments gratuïts al carrer

Pagar per aparcar al carrer al barri. Semblava impossible que la idea, clarament impopular, tingués una bona acceptació quan es van començar a pintar de verd les primeres places per a residents en zones de l’Eixample i Ciutat Vella, a Barcelona. Quinze anys després, però, l’àrea verda s’ha anat estenent del centre cap a les zones més perifèriques com una reivindicació dels mateixos territoris, que veien com els conductors col·lapsaven la seva zona buscant llocs on aparcar sense pagar quan el barri veí estrenava la regulació. La ciutat ja té més de 41.000 places d’àrea verda i unes 7.600 d’àrea blava, però manté grans espais on aparcar sense pagar que ara el consistori rastrejarà.

L’objectiu que es marca el govern municipal és estendre la regulació per a residents perquè taqui, també, els barris menys cèntrics, on hi ha zones que funcionen com una mena de park and ride encoberts: aparcaments com els que queden a tocar del metro de Sant Martí, la Trinitat Nova o la Vall d’Hebron, que la gent de fora de la ciutat utilitza per deixar el vehicle i fer el canvi al transport públic, i, també, de la mateixa trama urbana d’aquests barris, on cada cop és més difícil trobar un lloc lliure on aparcar.

L’Ajuntament vol generalitzar les places regulades, que s’encariran els pròxims mesos -fruit de les noves ordenances fiscals- per fer pagar més als cotxes més contaminats, i acabar, també, amb la bonificació de l’àrea verda per a veïns sense multes: tots pagaran 0,20 euros al dia. En el marc de la negociació per aprovar la pujada de tarifes prevista per a l’aparcament a la via pública, ERC va demanar que s’estudiés estendre l’àrea verda a zones que n’estan exemptes, com Nou Barris, la Vall d’Hebron o la Zona Universitària. I l’equip de govern de comuns i socialistes s’ho marca com un repte. Així ho explica la regidora de Mobilitat, la socialista Rosa Alarcón, que defensa que la mesura de tenir més places de pagament s’enfoca en “evitar al màxim el trànsit forà i de pas i, en canvi, garantir l’aparcament als veïns del barri i, alhora, ordenar l’espai públic”. “Aquí ens trobem que la gent deixa el cotxe per anar a treballar i el recull de nit i nosaltres no trobem mai lloc on aparcar. Està clar que volem que l’àrea verda arribi a la Trinitat Nova”, explica Miquel Batet, de l’associació de veïns. I el seu diagnòstic és molt similar al que fan a la zona de la Vall d’Hebron, a tocar de la ronda de Dalt, on se senten agreujats, sobretot, des que zones veïnes com Sant Genís dels Agudells, Montbau i Horta van estrenar les seves zones d’aparcament restringit. Ara hi sumen el fet que la nova zona de baixes emissions prohibeix l’accés a la ciutat dels vehicles més contaminats però fixa com a frontera les rondes.

El límit de la ronda

“La gent ens porta els seus cotxes que embruten, els deixen aquí i segueixen el seu camí”, lamenta Joaquim Cama, de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron. Celebra que, amb l’arribada del PSC a l’àrea de Mobilitat, la voluntat sigui la de portar l’àrea verda als barris que no en tenen. En el cas del seu barri, remarca, la proposta va quedar rebutjada el mandat passat per criteris que aquests veïns no van compartir. Ara celebren que es replantegi.

El que no hi ha encara és un calendari de desplegament per a l’extensió de l’àrea verda a altres zones. De moment estan previstes a curt termini les intervencions a la zona del Carmel, on es pintaran 40 places de verd, i a la Zona Universitària, amb 80 places per a residents, 40 d’àrea blava i una desena reservades a la distribució de mercaderies. I, a partir d’aquí, la regidora de Mobilitat defensa que es revisaran criteris per decidir quines zones es prioritzen i que es treballarà per evitar “conseqüències no desitjades” en altres territoris.