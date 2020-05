Barcelona rebaixa de 21 a 12 les empreses que gestionaran flotes de motos compartides

El pastís de les motocicletes compartides a Barcelona quedarà finalment repartit entre 12 empreses i no entre 21 com l'Ajuntament de Barcelona havia anunciat fa uns mesos, cosa que va provocar una allau de queixes al sector. Cadascun dels operadors triats podrà tenir una flota de 580 motos com a màxim circulant per la ciutat –abans eren 348–. L'Ajuntament ja dona per fet que la xifra creixerà els pròxims mesos perquè el topall màxim de gairebé 7.000 motos en circulació també creixerà, segons ha explicat aquest dimarts la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. En el cas de les bicicletes compartides, hi haurà 7 operadors i no 10 com es van presentar inicialment i es repartiran gairebé 4.000 llicències

D'entrada, les empreses de moto sharing triades tenen assegurades les 348 llicències que els tocaven en l'adjudicació inicial i, de manera provisional, també es reparteixen totes les que han quedat vacants ara que alguns operadors han quedat pel camí fins a arribar a les 6.958 totals. Alarcón ha dit que aquesta decisió pot ser encara revocable, però que s'actua amb caràcter d'urgència davant les necessitats de mobilitat "segura i sostenible" que s'han fet evidents amb l'actual pandèmia.

En paral·lel, ha subratllat que l'Ajuntament treballa justament per adaptar el parc total de motocicletes compartides a la realitat que ha fet aflorar la pandèmia. "Creiem que l'escenari no és el de fa un any", ha dit la regidora per justificar que les 7.000 motos de flotes que havien calculat com a màxim podran créixer fins a una xifra que no ha concretat encara i que faran pública al juliol.

Sobre els nou operadors que no han sigut triats finalment, ha explicat que set han caigut per no haver aportat la documentació o perquè no compleixen requisits, mentre que dos hi van renunciar durant el procediment. La llista definitiva de les dotze empreses està formada per Yego, Tucycle, Avant, Mobilitas Futurus, Scoot, Respiro (de Seat), Cooltra, Talban, Tirkil, Acciona, Oiz i Ecologia. Pel que fa a les bicicletes, els operadors triats (alguns també amb flota de motos) són Cooltra, Yego, Smart, Botest, Jump, Soot i Idribk.

D'entrada, el repartiment entre menys operadors de les motos compartides tranquil·litza el sector, especialment els operadors que ja treballaven a la ciutat, que havien de fer importants retallades de flota. En el cas de Cooltra, amb 2.300 motos en circulació, la primera adjudicació li suposava retirar el 85% de la flota de moto sharing, per exemple. Ara, amb gairebé 600 i l'horitzó d'una ampliació de flota, la reducció s'atenuarà.

A més, Alarcón ha obert una altra porta a tots els operadors: l'expansió de les flotes cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment la primera corona. "Estem estudiant com fer-ho amb l'AMB", ha dit, sobre si caldria fer un concurs o si es podrien trobar fórmules perquè els mateixos operadors que seran a Barcelona ciutat puguin portar els seus vehicles també a municipis de l'entorn.