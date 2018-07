Barcelona amplia a 60 zones la campanya per controlar el mosquit tigre

El nombre de zones de vigilància per controlar la cria de mosquits tigre a Barcelona s'amplia a 60, segons ha informat aquest dimarts l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Els hospitals, com a receptors de viatgers que han pogut encomanar-se d'algun tipus de malaltia exòtica, seran una de les considerades "zones de risc" i, per tant, els espais més observats durant aquest estiu. "Abans manteníem vigilats els hospitals de referència, com el Clínic, la Vall d'Hebron o l'Hospital del Mar, però aquest any hem ampliat el camp d'actuació a la Dexeus, Sant Pau o l'Hospital de Barcelona, per a una millor prevenció", ha informat el responsable del programa de control del mosquit tigre de l'ASPB, el biòleg Tomàs Montalvo.

El control, segons ha explicat l’ASPB a Efe, s'allargarà fins al novembre per vigilar els espais públics i evitar que arribin a la ciutat altres espècies "invasores" i transmissores de malalties. Encara que el control del mosquit tigre es fa durant tot l'any –s'efectuen prop de 1.100 intervencions a Barcelona–, a l'estiu els operatius s'intensifiquen, ja que les temperatures càlides afavoreixen la reproducció d'aquest insectes. "El control de l'insecte és clau i la ciutadania té un paper rellevant. Moltes vegades els mosquits crien en entorns residencials privats", ha destacat el responsable del programa.

El focus, però, és a Madeira (Portugal) i les Canàries, on s'han localitzat mosquits 'Aedes aegypti', causants de malalties com el dengue o el Zika. L'ASPB ha constatat que dels 24 casos de Zika, 9 de chikungunya i 62 de dengue que es van detectar a Catalunya l'any passat, un 30% van ser a Barcelona. "Coneixem les zones de risc i fem visites mensuals que ens permeten prevenir que l'espècie no s'estableixi al lloc ni es reprodueixi en abundància", ha assenyalat Montalvo. I ha afegit: "És important tenir en compte el risc de transmissió de malalties com el dengue que poden encomanar-se a través d'una picada de mosquit, per això vigilem les zones on ha estat una persona encomanada abans d'anar a l'hospital".

Control tecnològic

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ofereix informació "per orientar les diferents actuacions de control" a través del Mosquit Alert, una app que actualitza mapes a temps real sobre els punts de cria. Montalvo ha assegurat que la incorporació d'elements tecnològics, com aquesta app, ha millorat "l'eficàcia" de la prevenció i, a través de dades recollides de la ciutadania, ha permès a l'organisme barceloní elaborar informes de seguiment sobre l'impacte dels mosquits.

El mosquit tigre es troba en el 60% dels casos en propietats privades i el 40% a la via pública. Per aquest motiu, és important vigilar terrasses, balcons i patis, i no deixar recipients amb aigua on puguin deixar els ous. Des de l'any passat, l'ASPB ha dut a terme tallers educatius per a nens de segon i tercer d'ESO per conscienciar i informar de l'aparença i detecció del mosquit tigre. En total, prop de 350 alumnes de cinc centres educatius de la ciutat van fer una sortida-safari sobre el terreny per posar en pràctica els coneixements apresos.