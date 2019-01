Barcelona aprovarà la connexió del tramvia per la Diagonal

El candidat d'ERC per Barcelona per a les municipals, Ernest Maragall, va anunciar ahir el vot favorable del seu partit, en el ple municipal d'aquest divendres respecte a la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal, després que l'esmentada qüestió hagi passat "d'un pur gest electoral a un exercici de bon govern".

Així ho ha assegurat aquest dijous en declaracions a la premsa a les portes del Parlament, en les quals ha expressat la seva "satisfacció" per l'acord aconseguit pel regidor d'ERC Jordi Coronas i Barcelona en Comú sobre aquest tema. El propi Coronas es va mostrar dimecres disposat a "expressar la voluntat d'unir el tramvia per la Diagonal" en el ple de divendres sempre i quan el seu vistiplau no impliqués ni avalar el traçat ni que les obres comencin el 2020, com volien els comuns, i sempre que quedés clar que aquest no és un 'sí' definitiu, entre d'altres condicions.

Així, Maragall va indicar que el compromís al qual s'ha arribat no fixa "ni dates ni terminis" sinó que s'hi plasma la necessitat que hi hagi un "retorn de benefici públic", que es revisin les "tarifes tècniques" i que s'estudiïn els efectes que pugui tenir el funcionament del tramvia sobre altres tipus de transports com l'autobús o el metro.

L'exconseller d'Exteriors va resumir l'acord i la postura d'ERC en els següents termes: "Abans era una pura proclama, una declaració d'intencions. Avui hi ha uns elements de bon govern que abans no es comptaven".

La votació d'avui també comptarà amb el suport del PSC, mentre que la CUP encara no ha anunciat què votarà. Sigui com sigui, l'acord està garantit.