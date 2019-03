Barcelona cataloga l'alzina de les casetes del carrer Encarnació

L'alzina bicentenària que va generar la polèmica pel projecte d'enderroc de dues castes històriques del carrer Encarnació, al barri de Gràcia, ha quedat avui oficialment blindada. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la sol·licitud de catalogació emesa per la Direcció de Conservació d'Espais Verds del consistori. Hi han votat a favor tots els grups menys el PP, que s'ha abstingut i ha demanat més informació sobre el projecte.

Segons l’informe, l’exemplar del carrer Encarnació, que fa 22 metres d'alçada i té un diàmetre de capçalera de 22 metres, és l’alzina amb un diàmetre més gran de les que es té constància a la trama urbana de Barcelona. Segons l’última actualització de l'inventari d'arbrat de la ciutat, hi ha 4.053 alzines, 255 de les quals són de categoria exemplar (més d'1,1 m de volta de canó). D’aquestes, poques exemplars superen els 3 metres de perímetre.

La catalogació era un pas fonamental en el pla que va anunciar el govern municipal per intentar preservar, com a mínim, el jardí i les façanes de la caseta. Un cop aprovada la catalogació, el consistori podrà dictaminar definitivament la retirada de la llicència d'obres, ara retirada de manera cautelar. Tot i això, l'equip de Colau ja ha anunciat que té la intenció d'expropiar el conjunt de l'espai i fer-hi una escola bressol i habitatge dotacional. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha defensat que el projecte és "viable" i que no es pagarà un preu desorbitat per l'immoble.