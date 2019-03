Barcelona, la cinquena ciutat de la UE amb més cocaïna a les aigües residuals

260x366 La capital catalana deixa de ser la ciutat europea on més cocaïna es consumeix. / GETTY IMAGES La capital catalana deixa de ser la ciutat europea on més cocaïna es consumeix. / GETTY IMAGES

Barcelona és la cinquena ciutat de la Unió Europea on es detecta més cocaïna a les aigües residuals i la sisena que més MDMA consumeix, segons l'últim estudi de l'Agència Europea de les Drogues (EMCDDA, per les seves sigles en anglès). Així, la capital catalana registra menys concentració de cocaïna el 2018 respecte a l'any anterior i deixa de ser la ciutat europea on més es consumeix cocaïna. Ara Bristol (Regne Unit) i Amsterdam (Holanda) són les localitats on més gent es droga amb aquesta substància.

L'informe ha conclòs, a partir d'una anàlisi dels patrons de consum de drogues a les ciutats europees, que es "confirma la tendència a l'alça" en el consum de cocaïna al bloc europeu, especialment a Bèlgica, els Països Baixos, Espanya i el Regne Unit.

Les dades extretes també han servit per detectar un repunt en el consum de MDMA l'últim any, després d'una estabilització d'aquesta substància el 2018. Si bé fins ara l'ús de metamfetamina estava concentrada a la República Txeca i Eslovàquia, segons els últims resultats, ara també s'ha detectat a Espanya, Alemanya i Xipre.



L'estudi de l'EMCDDA va analitzar les aigües residuals de 73 ciutats europees a 20 països de la UE el març del 2018 per explorar "els comportaments de consum de drogues dels seus habitants".