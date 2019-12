Barcelona cobrarà per primer cop una taxa de recollida selectiva d'entre 2 i 4 euros al mes

Barcelona tindrà per primer cop una taxa de recollida d'escombraries que pagaran totes les llars a partir de l'any que ve. L'import oscil·larà entre els 2,25 i els 4,25 euros al mes en la majoria de casos, uns recursos que aniran destinats a millores en la recollida selectiva a la ciutat. El consistori defensa que la taxa farà créixer el percentatge de reciclatge –estancada en el 38%– i posarà les bases perquè els pròxims anys es pugui individualitzar el rebut: que pagui menys qui més i millor recicli i també qui menys brossa generi.

Mentre aquesta taxa individualitzada no arriba, però, el govern municipal ha presentat la proposta de taxa única per a totes les llars de la ciutat. Es cobrarà amb el rebut de l'aigua i l'import anirà unit al consum que generi la llar: "El 73% de les llars pagaran entre 2 i 4 euros mensuals però n'hi haurà que pagaran més", ha especificat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia. Al rebut actual de l'aigua ja hi figura l'impost metropolità pel tractament dels residus a les plantes, abocadors i incineradores. En la nova taxa, hi haurà exempcions per a unes 12.500 llars vulnerables, bonificacions per a persones amb discapacitat i descomptes de fins al 14% per als usuaris de deixalleries i punts verds que es poden aconseguir fent ús del carnet que es pot sol·licitar en aquests punts.

Pagar segons el que reciclis o generis és l'objectiu a llarg termini. L'Ajuntament vol, en una primera fase, individualitzar els resultats de recollida selectiva per barris i districtes, de manera que la taxa pugui variar en funció de la millora del percentatge de reciclatge que registri cadascú. A final de mandat, gràcies a diferents plans pilot (com el porta per porta que ja funciona al nucli antic de Sarrià), Badia confia en poder aplicar taxes diferenciades a la meitat de barris de la ciutat.

En una segona fase més ambiciosa, que no arribarà abans del pròxim mandat, l'objectiu és implementar la taxa justa que ja funciona en molts llocs d'Europa. Aquesta taxa permetrà saber què genera i què separa cada llar i, en conseqüència, ajustar l'import de la taxa d'escombraries als seus resultats. Per fer-ho, però, caldrà una inversió tecnològica en contenidors tancats que s'obrin amb xip o bosses que també identifiquin els ciutadans. Tot aquest canvi és el que s'ha de desplegar els pròxims anys a la ciutat a través del nou contracte d'escombraries, que s'ha d'aprovar definitivament el febrer de l'any que ve, ha dit Badia.

L'Ajuntament confia en cobrir dos terços del que costa la recollida selectiva a la ciutat amb el que es recapti amb la nova taxa. Ara s'haurà de discutir amb els grups de l'oposició, i l'aprovació definitiva arribarà cap al mes de maig del 2020, de manera que el primer mig any en vigor la recaptació seria de 18 milions d'euros i s'enfilaria als 41 milions anuals a partir del 2021.

Un mandat de la UE

La implantació de la taxa a Barcelona situa la ciutat al nivell d'altres grans capitals d'Europa, on ja existeix com a eina bàsica per avançar cap a una taxa justa i assolir els nivells exigents de reciclatge que planteja la directiva comunitària, ha subratllat la regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín. De fet, segons el mandat de la UE, Barcelona, igual que el conjunt de Catalunya, hauria d'arribar a un 50% de taxa de reciclatge el 2020, una xifra inassolible si no es fan canvis en el model, que ara mateix registra un 38%. L'exigència d'Europa creixerà encara més els pròxims anys: es demanen taxes de recollida selectiva del 55% el 2025 i dels 60% el 2030.

La futura llei de residus catalana, que la Generalitat ha dit que aprovarà l'any que ve, obligarà tots els municipis a introduir la taxa justa (i individualitzada) de residus, ha recordat el president de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost. Ha destacat que el fet que Barcelona hagi pres la decisió té un impacte important de cara a la resta de ciutats on encara avui no existeix taxa de recollida. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 23 dels 36 municipis tenen una taxa així i, segons Badia, en no gaire temps tots l'hauran de crear.