Barcelona crearà 13 nous espais joves per arribar als 29 el 2028

L’Ajuntament de Barcelona obrirà 13 nous espais joves durant els pròxims deu anys, que se sumaran als 16 espais i casals ja existents per arribar als 29. La regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, ha anunciat que el pla d’equipaments i serveis juvenils 2018-2028, que es portarà al ple del consistori de divendres, preveu la creació d’una xarxa única d’equipaments dirigits a la població jove i fixa els serveis que s’hi hauran d’oferir.

“Els espais joves són una guia per quan l’adolescent es troba perdut, són refugis i oportunitats”, ha ressaltat la regidora, que ha destacat la voluntat de millorar la formació dels professionals d’aquest àmbit i fomentar la participació i la cooperació juvenil. Així, s’integraran en una xarxa única d’espais joves per garantir una coordinació que “fins ara es feia de manera no regulada ni estable”, ha precisat.

Cadascun dels 29 espais haurà d’elaborar un projecte integral i vertebrador de l’espai jove en què pugui adreçar les demandes concretes en la seva àrea. “Cada espai es dissenyarà des de la singularitat de cada barri, però alhora centrant-se en qüestions comunes per treballar en xarxa”, ha assenyalat Ortiz.

D’altra banda, el pla municipal també estableix els serveis obligatoris per a aquests espais: el servei d’acollida i d’atenció informativa, un espai de trobada i relacional entre els joves i els serveis de dinamització. A més, comptaran amb una cartera de serveis complementaris segons les necessitats específiques de cada barri, com ara les sales d’estudi o serveis de formació i inserció laboral.

Un centre juvenil a la Model

En virtut del nou pla s’establiran nous espais joves (EJ) en tots els districtes, a excepció de les Corts. L’Eixample obrirà els seus dos primers espais, a Sagrada Família i a la Model, dins el nou ventall de serveis socials de què disposarà l'antiga presó. A més, es crearà l’EJ Can 60, al Raval; l’EJ Camp d'en Grassot i Gràcia Nova i l’EJ Quiró, a Gràcia; l’EJ Jaume Oller, a Sant Andreu, l’EJ Poble Sec i l’EJ Badal, al districte de Sants-Montjuic; l’EJ Sarrià; l’EJ La Llosa, a Horta; l’EJ Zona Nord, a Nou Barris, i l’EJ Llacuna i l’EJ Sant Martí de Provençals, a Sant Martí. La regidora ha detallat que la planificació s’ha fet des d’una perspectiva de les desigualtats econòmiques entre barris: “No és el mateix que falti un espai a una zona o a una altra".

El comissionat de Joventut de l’Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, ha destacat el consens dels diferents grups polítics municipals al voltant d'una mesura que tindrà continuïtat "durant els pròxims mandats". Essomba ha subratllat la importància d’unes propostes adreçades als adolescents, un col·lectiu "invisibilitzat fins ara en les polítiques de joventut".