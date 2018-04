Colau prova la moneda local als barris del Besòs

Una de les promeses electorals de Barcelona en Comú era crear una moneda de ciutat. El projecte, tot i que a una escala més reduïda, començarà a provar-se el més que ve als deu barris que conformen l'Eix Besós. És en aquesta zona on l'equip de l'alcaldessa Ada Colau farà la prova pilot per valorar si realment aquest tipus de moneda digital funciona com a revulsiu per al comerç de proximitat i la vida veïnal. La moneda local s'ha batejat amb el nom de rec (recurs econòmic ciutadà), en referència al Rec Comtal que recorre la zona, i es començarà a introduir a partir del B-Mincome , la renda municipal d'inclusió que el govern està provant de la mà del programa Urban Innovative Actions de la Unió Europea, que va seleccionar el projecte barceloní i el va dotar amb 4,8 milions d'euros.

El que es fa ara per introduir la moneda pròpia és que mil de les famílies que reben aquesta ajuda -d'enter 400 i 525 euros- passin a cobrar-ne un 25% en recs. A més, els particulars també podran descarregar-se l'aplicació per bescanviar euros per recs i els comerços podran adherir-se a la xarxa per cobrar amb aquesta moneda. Tots aquells que ho facin, es col·locaran un distintiu a la porta per indicar que accepten recs. En la fase pilot de la iniciativa, que s'allargarà fins a l'octubre del 2019, s'hi injectarà un milió i mig d'euros. La moneda funcionarà en deu barris dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris: una àrea amb més de 100.000 habitants.

Com funciona?

La moneda local serà només digital i serà equivalent a l'euro. S'obtindrà a través de l'aplicació de telèfon i per a les persones que no disposin d''smartphone' o no hi estiguin familiaritzades s'habilitarà, també, una targeta física amb un codi QR que permeti fer les compres amb recs. Es pagarà, doncs, amb el telèfon -es carreguen euros per convertir-los en recs- o mostrant la targeta perquè el venedor llegeixi el codi QR. Aquests segon sistema, però, no permet consultar el saldo disponible. Els particulars no poden reconvertir la moneda local en euros, però els comerços, sí. Un dels reclams de la proposta és que les botigues podran tenir ofertes per a qui pagui amb recs i anunciar-les a través de la pàgina web del projecte -' www.rec.barcelona'- i de l'aplicació. D'aquesta manera, les compres al barri es poden fer sense diners físics.

Si la prova pilot dels barris del Besòs funciona, la idea de l'Ajuntament és que la moneda local es pugui expandir com "una taca d'oli" per la resta de la ciutat, com ha reconegut el comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, Álvaro Porro. Però, de moment, no s'ha definit si es farà sota el mateix nom de rec o cada barri tindrà un concepte propi. L'objectiu de la iniciativa, com ha detallat Martí Olivella, de Novact -l'associació que, juntament amb les entitats socials i comercials de la zona i amb suport de l'Ajuntament, està desplegant el projecte- és dinamitzar la vida social i comercial dels barris: "Fer xarxa". El que es busca és, sobretot, aconseguir que els diners es gastin dins del barri i potenciar, d'aquesta manera, el teixit local. La moneda comença a funcionar en zones especialment castigades, com el barri del Baró de Viver on només hi ha 16 comerços en funcionament.

Una de les claus del projecte, segons els seus impulsors, és garantir que hi ha suficient densitat d'oferta perquè la moneda sigui atractiva. A la zona on es fa la prova hi ha identificats més de 500 comerços de proximitat entre botigues i parades de mercat. L'objectiu que es marquen els seus impulsors és poder arribar, a curt termini, a un centenar d'establiments.

Aquest tipus d'iniciatives ja funcionen a diferents ciutats -n'hi ha unes 4.000 en marxa- i Barcelona s'ha aconsellat pels impulsors de la grama, la moneda local que es va implantar a Santa Coloma de Gramenet fa més d'un any, que està donant bons resultats.