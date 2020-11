Barcelona no tindrà pessebre a la plaça Sant Jaume pel coronavirus

La plaça Sant Jaume de Barcelona no acollirà aquest any el tradicional pessebre que organitza l'Ajuntament. El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha explicat que han optat per substituir el pessebre per una exposició fotogràfica amb els muntatges dels últims 10 anys que es desplegarà al pati de l'ajuntament. Segons Subirats, la decisió s'ha pres per motius de seguretat arran de la pandèmia. "Ara les dinàmiques socials i de la ciutat en relació amb l'ocupació de la plaça Sant Jaume poden variar d'un dia per l'altre. Amb el pessebre cada any ocupem una quarta part de la plaça. El pessebre és d'accés lliure, i això genera aglomeracions. A més havia de ser combinable amb el fet imprevisible que es donessin manifestacions a la plaça", ha argumentat Subirats.

El tinent d'alcaldia també ha explicat que els requisits als actes culturals imposats pel coronavirus (control d'accés, aforaments reduïts, registre de dades) feien difícil que es pogués dur a terme la instal·lació amb totes les condicions a l'espai públic. Tot i això, l'Ajuntament organitzarà com cada any el pessebre del Museu Marès i el del Monestir de Pedralbes. "Tots dos són expressions molt significatives de la tradició cultural que hi ha al país", ha afegit Subirats. En aquests dos casos, ha precisat, sí que "es poden garantir totes les mesures pròpies dels actes culturals en època de coronavirus".

Sobre la Cavalcada de Reis, el tinent d'alcaldia ha dit que poden garantir "que Ses Majestats vindran a Barcelona", però que encara han de lligar els detalls sobre com serà aquesta visita. "No volem renunciar en un tema tan significatiu, en el qual la ciutat es bolca cada any. Però és evident que el format d'anys anteriors de la Cavalcada no té cap sentit avui. Serà difícil imaginar una Cavalcada com la de cada any, però hem de buscar una manera per mantenir la màgia del dia de Reis amb condicions especials", ha apuntat.