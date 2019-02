Barcelona vol recollida porta a porta més enllà de Sarrià

El casc antic de Sant Andreu, el d'Horta o el barri del Coll podrien ser les pròximes zones de Barcelona en provar el sistema de recollida d'escombraries porta a porta. Els resultats de la prova que ja fa un any que es fa a Sarrià, on s'ha triplicat la recollida selectiva, encoratgen el govern municipal a apostar per aquesta fórmula. Però això quedarà en mans de l'empresa que s'adjudiqui la nova contracta de la neteja, que actualment està en licitació i que divideix la ciutat en tres tipologies segons com seria de complex implantar-hi aquesta mena de recollida. L'equip d'Ada Colau, després de seguir de prop els resultats de la prova pilot que s'ha fet al barri de Sarrià Vell, creu que el sistema ha quedat avalat per implantar-se en zones d'estructura semblant. És a dir, amb cases on visquin pocs veïns. És una de les vies que la ciutat explora per intentar acostar el seu nivell de recollida selectiva, que l'any passat es va situar en el 37,7%, als objectius europeeus, que marquen que el 2020 s'ha d'arribar al 50%.

En el primer any de funcionament a Sarrià, el porta a porta ha aconseguit que la recollida selectiva hagi passat del 19% al 55,5% i aquest ja és el barri de Barcelona on es recicla més, 18 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. I el canvi més significatiu és en la fracció de la brossa orgànica, la gran assignatura pendent. En aquest àmbit, el porta a porta ha permès fer un gran salt: si abans es recollien 700 quilos de residus orgànics per setmana, ara se n'estan recollint més de 6.000. I, a més, estan més ben seleccionats. El nivell d'impropis és només del 2,13%, mentre que al conjunt de Barcelona la mitjana és del 15,6%.

Tot i que només cal passejar una estona pels carrers del barri per veure que encara hi ha qui es resisteix a les noves normes de recollida i deixa bosses quan no toca –marcades ara amb un adhesiu verd que deixa clara la infracció–, els resultats són "molt satisfactoris" segons el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament, Frederic Ximeno, que explica que a poc a poc s'ha anat aconseguint el canvi d'hàbits del veïnat i que ara hi ha menys bosses amb adhesius. També destaca que l'ús del punt d'emergència, on es pot llençar brossa si no s'ha pogut fer el dia que tocava, s'ha estabilitzat en 37 usos per setmana. Així ho ratifica Eduardo Sainz, de la vocalia de medi ambient de l'Associació de Veïns de Sarrià, que assegura que l'experiència ha sigut "positiva" en general –millor del que esperaven, reconeix–, tot i que encara té marge de millora.Canviar els hàbits quotidians de la gent, com el de llençar la brossa, no és una missió senzilla. Sobretot entre aquells veïns que, sigui per edat o per falta de tradició, no estan habituats a reciclar. I, per això, Sainz remarca que s'ha treballat per introduir millores per sumar més veïns al sistema.

Després de detectar que algunes persones veien els escocells dels arbres com un bon lloc per deixar-hi bosses d'escombraries, per exemple, es va optar per posar-hi plantes i mirar de solucionar-ho. L'associació de veïns elogia, en aquest sentit, que s'hagin complert els compromisos de posar un punt d'informació a l'abast per al veïnat i de crear una comissió de seguiment amb entitats del barri i representants municipals.

L'últim dels compromisos, el que més ha trigat en posar-se en pràctica, ha sigut l'estrena d'un punt verd al barri –la ciutat en té ara 25 i, durant aquest any n'instal·larà quatre més–. El de Sarrià és innovador perquè és autosuficient: no requereix estar connectat a la xarxa d'aigua ni al subministrament elèctric.

El camí de les Balears

El nivell de reciclatge a Sarrià Vell és ara un 47% superior al de la mitjana de la ciutat que, tot i una lleu millora en relació amb el 2017, l'any passat es va situar en el 37,7%. Lluny dels objectius marcats per la Unió Europea, que fixa un 55% de recollida selectiva com a horitzó per al 2025 i eleva el percentatge cinc punts més el 2030 i encara cinc punts més el 2035. Tot i que, en termes globals, a la ciutat el nivell de reciclatge va millorar l'últim any, l'increment del ritme de consum també ha fet que augmenti el volum de generació de residus, que se situa ara en 1,35 quilos per persona i dia mentre que, en els anys de la crisi, s'havia arribat a reduir fins a 1,26 quilos per persona i dia.

El repte principal, com remarca Ximeno, és reduir la producció de residus en la línia de l'estratègia Residu Zero, que assenyala que no es poden superar els 1,2 quilos per persona i dia. I urgeix també a desencallar la nova llei catalana de residus. Deixa clar que l'Ajuntament veuria amb bons ulls introduir mesures com les que han aprovat les Balears per deixar de fer servir, per exemple, els plàstics d'un sol ús.

El que sí que ha millorat és la qualitat de la recollida de la fracció orgànica domiciliària. Els impropis són ara el 15,6%, mentre que el 2017 representaven gairebé el 22%. La recollida orgànica és, també, la que més millora en l'àmbit de la prova pilot de Sarrià, fins a un 817%: es passa dels 700 quilos per setmana als 6.418. I, en paral·lel, la brossa no seleccionada disminueix un 62%.