Barcelona posa més traves als cotxes

Ni la polèmica generada pels blocs de formigó dels nous carrers pacificats, ni les mofes als dibuixos de la calçada o les veus d’alarma de determinats sectors econòmics no han fet alterar el pla del govern d’Ada Colau de treure espai al cotxe a Barcelona, encara que sigui a còpia de pintura. La ciutat estrenarà aquesta tardor noves intervencions tàctiques -de les que es pinten a terra- per eixamplar voreres en zones tan cèntriques com la ronda Universitat i el carrer Pelai, que perdran dos carrils. També es posarà en marxa l’anunciat carril per a bicicletes al carrer Aragó i el del passeig de la Zona Franca. Però les restriccions al trànsit no es quedaran en el terreny urbanístic. D’entrada, perquè demà comencen les multes als vehicles que entrin a la ciutat sense l’etiqueta ambiental. La crisi del covid-19 va fer que el règim sancionador de la zona de baixes emissions (ZBE), que s’havia d’aplicar des de l’1 d’abril, quedés en suspens i que, finalment, es decidís ajornar-lo fins al 15 de setembre.

“Sabem que vivim un moment complicat però la lluita contra la contaminació no pot esperar més”, defensava la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz. La data per començar a sancionar no va ser l’únic canvi associat al coronavirus: els cinc municipis metropolitans afectats per la mesura també van acordar ampliar el llindar a partir del qual els autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar es poden acollir a la moratòria, a més d’allargar aquestes moratòries a furgonetes (fins a l’abril del 2021), camions (juliol del 2021) i autobusos i autocars (1 de gener del 2022).

La ciutat, a més, està estenent l’àrea verda d’aparcament als barris perifèrics que encara no en tenien amb l’objectiu de fer desaparèixer les grans zones gratuïtes per aparcar-hi. Aquesta tardor, les places de pagament amb preferència per als veïns arribaran a zones com la Vall d’Hebron i Provençals. El govern municipal considera que els aparcaments dissuasoris que s’han de promoure són els que queden al costat de les estacions ferroviàries, fora de la ciutat, i que a dins cal estendre-hi les àrees de pagament.

Elements tàctics

¿I la pintura i el formigó continuaran marcant el nou aspecte de l’Eixample? La resposta de la responsable municipal d’Urbanisme és que, de moment, sí. Admet que es tracta d’elements que cal modernitzar i que les pacificacions serien millors si es fessin amb caràcter estructural, però els canvis a més gran escala es deixen a càrrec del concurs d’idees que es vol obrir aquesta tardor per repensar l’Eixample. L’urbanisme tàctic sí que s’estendrà abans a Pelai i la ronda Universitat, on ja hi ha projectes en licitació. Les dues vies guanyaran espai de vorera i perdran dos carrils. En el cas de la ronda, el creixement de l’espai per a vianants es farà amb plataforma de formigó -pintat, això sí- i les marquesines de les parades d’autobús s’avançaran cap a la calçada. El repte següent serà reduir el nombre de línies d’autobús que actualment hi passen, que s’han convertit en un malson per als veïns. El govern municipal assegura que manté converses amb el Govern per desplaçar-ne algunes.

Verd a Rocafort

Al carrer Pelai, el projecte de pacificació serà semblant: també s’hi eliminaran dos carrils però el dibuix serà diferent depenent del tram. Entre plaça Universitat i Balmes s’anul·la gairebé sencer el carril de serveis i només es mantenen els contenidors. També es retira un carril de trànsit a la banda mar, cosa que permet pintar sobre la calçada una ampliació de la vorera de gairebé quatre metres. Al segon tram, quan el carrer es fa més ample, també es retiren dos carrils de circulació, però es manté fix un carril de serveis amb espai reservat per a aparcaments de motos, contenidors i zona de càrrega i descàrrega i taxi. També s’avançarà en mesures per fer aflorar el verd als xamfrans ja pacificats del carrer Rocafort: despavimentant algunes zones a les confluències amb València, Aragó i Diputació.

Les actuacions previstes a la tardor també s’enfoquen a una artèria amb tant de trànsit com Aragó, on s’estrenarà un carril bici de 4,8 quilòmetres. Aragó, a més, quedarà tallat al trànsit un diumenge al trimestre, perquè l’equip de Colau ha decidit consolidar els talls que es van començar a fer en algunes vies abans del confinament i que es van allargar en el moment de la desescalada. Hi haurà carrers com la Via Laietana, la Creu Coberta i Pi Margall que es tallaran cada cap de setmana. I d’altres, com Gran de Gràcia i Onze de Setembre - Fabra i Puig, que es tallaran un cop al mes.