Barcelona premiarà els veïns que millor reciclen

Barcelona vol superar el sostre del 36% de recollida selectiva en què fa set anys que està estancada. Per això, el nou contracte de la neteja 2019-20127 que l'Ajuntament prepara per treure a concurs inclou canvis com la introducció de tecnologia als contenidors per incentivar el reciclatge. La progressiva col·locació de sensors ha de permetre, d'una banda, fixar incentius per a les persones que millor reciclen i, de l'altra, tenir informació precisa de quan un contenidor està ple i, per tant, s'ha de buidar. El que es fa ara en el plec de condicions del nou contracte, com ha precisat la tinent d'alcalde de l'àrea d'Ecologia, Janet Sanz, és aplanar el terreny per poder anar introduint els canvis. A mig termini, ha assegurat Sanz, es podrà saber si "cada ciutadà utilitza bé els contenidors i que això repercuteixi en el que paga". Els sensors també permetran, òbviament, detectar qui en fa un mal ús.

Tot això no serà aplicables des que entri en vigor la nova contracta, l'1 de novembre del 2019, però el que sí que es vol és que els contenidors estiguin preparats per anar incorporant la nova tecnologia. S'espera, per exemple, que ja comptin amb els sensors que han de permetre saber quan els contenidors estan plens i a quina velocitat s'han omplert. A mig termini, es podrà tancar els contenidors i que s'obrin amb una targeta que identifiqui cada usuari o posar xips a les bosses perquè els sensors les puguin identificar. I, d'aquesta manera, es podrà personalitzar el tracte que rep cada veí. Els sensors que detecten la quantitat de brossa per contenidor -el primer canvi tecnològic que es farà- ja permetran a l'Ajunatment premiar el nivell de reciclatge per barris. Les zones amb millors resultats podran, per exemple, tenir taxes d'escombraries més baixes.

La tecnologia és un dels eixos de la proposta de nova contracta de la neteja que l'equip de govern municipal ha presentat aquest dilluns. Es tracta del contracte municipal de més envergadura: dura vuit anys amb una pròrroga de dos més i representa 307 milions anuals. Els plecs han de passar ara per comissió i pel ple de finals de mes abans de sortir a concurs i, de fet, el de la neteja és un dels últims grans reptes que el govern d'Ada Colau té sobre la taula aquest mandat després dels revesos que van patir el tramvia i la multiconsulta el el darrer ple. És un contracte, però, que tradicionalment s'ha aprovat per un ampli consens i que Barcelona en Comú ja fa mesos que treballa amb els grups.

Un dels grans reptes que es marca la contracta, a banda de la introducció de tecnologia, és, com va avançar aquest diari, la millora del contenidor marró. Actualment, es llencen a l'orgànica un 22% de residus que no hi haurien d'anar i l'objectiu del consistori és reduir aquest percentatge fins al 8%. Aquest pas s'emmarca en l'estratègia coneguda com a Residu Zero, que també preveu reduir la generació de residus per habitant fins als 1,2 quilos per dia (actualment, se'n generen 1,3 quilos per habitant i dia).

Per tal de millorar la recollida de residus orgànics, el que es preveu és tant moure el contenidor marró per posar-lo, sempre que sigui possible, al costat de la resta de contenidors de recollida selectiva i no aïllat amb el contenidor gris, com dissenyar una boca especifica per a aquest contenidor, que sigui més a la mida de les bosses de brossa orgànica. La idea, tenint en compte que el carrer ja està prou saturat de contenidors, és tenir-ne menys però millor col·locats.

El nou contracte també acaba amb les limitacions del contenidor groc, que no recollirà només envasos -com remarcava la campanya de l' 'Envàs on vas?-, sinó que admetrà tota mena de residus reciclables de plàstic i metall. La proposta també especifica la voluntat d'estendre el sistema de recollida porta a porta que s'està provant a Sarrià a d'altres zones de la ciutat. Però seran les empreses que optin al concurs les que especifiquin on i com ho preveuen.

Pel que fa a la neteja de carrers, el que es presenta és una estratègia "flexible" en funció de la zona de la ciutat -no és el mateix un carrer del centre que un de poc transitat- i de l'època de l'any -per exemple, intensificar-la en el moment de l'any en què cauen les fulles dels arbres. A més, també es vol adaptar la feina als canvis climàtics i, per tant, allargar la temporada de neteja intensiva de l'estiu de maig a octubre. També es preveu que la neteja s'adapti a les zones de prioritat per a vianants que es volen anar estenen -com les superilles-amb, per exemple, contenidors més petits o sobre plataformes mòbils que en facilitin la retirada.

Les empreses que optin al concurs també hauran d'oferir el servei obligatòriament amb vehicles elèctrics per tal de reduir sorolls i emissions. I obtindran més punts com menys soroll acreditin que faran.

Més control municipal

L'altra pilar de l'estratègia municipal quant al nou contracte és millorar el control públic del servei. Sobretot, després de les i rregularitats detectades a l’empresa FCC, que presumptament inflava les dades de les escombraries recollides per obtenir més ingressos. "La ciutat s'ha de preparar perquè el què ha passat no pugui tornar a passar", ha remarcat la tinent d'alcalde Janet Sanz. Per això, tot i incentivar la recollida selectiva, s'elimina el sistema de pagament per topalls i s'estableix,també, un sistema de penalitzacions per defectes greus no comunicats que serà progressiu per trams mensuals -la sanció comença en 400 euros per cada defecte i pot arribar als 2.400 euros si se superen els 16 errors. El consistori vol disposar de la informació dels serveis de forma directa, sense filtres i posar-la a l'abats de la ciutadania perquè pugui fer un seguiment del servei.

Res no impedeix que FCC pugui tornar a optar a gestionar el servei a qualsevol de les quatre àrees en què es divideix la ciutat perquè no hi ha una sentència condemnatòria, però el que sí que fa l'Ajuntament es flexibilitzar alguns criteris per facilitar l’accés a més empreses. Per exemple, ara qui opti a oferir el servei no haurà de presentar oferta per a les quatre zones en què es divideix la ciutat, sinó que en podrà oferir només en dues, i,finalment, s'adjudicarà una zona com a màxim.

Parcs i interiors d'illa

Un dels canvis que preveu la nova contracta és que les brigades municipals assumeixin també la neteja dels parcs, que actualment és responsabilitat de Parcs i Jardins de dilluns a divendres i dels equips de neteja els caps de setmana. Els interiors d'illa de l'Eixample, en canvi, queden exclosos de la contracta i es licitaran a través d'un concurs propi limitat a empreses d'inserció social.