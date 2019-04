Barcelona se suma a la rebel·lió global pel clima

Desenes de persones s'han sumat aquest dilluns a l'acció global contra el canvi climàtic del moviment Extinction Rebellion a Barcelona. Un grup d'activistes s'han concentrat a la plaça Catalunya per denunciar la passivitat dels líders polítics i els mitjans de comunicació davant l’escalfament global. Els manifestants, que han representat en un espectacle artístic “el col·lapse de la civilització” i la fi del planeta Terra, han recorregut també la Rambla reclamant que s’expliqui “la veritat sobre la gravetat i la urgència de la situació climàtica, de la biodiversitat i ecològica”.

La jornada de protestes d'aquest dilluns s'emmarca en la Setmana Internacional de Rebel·lió Contra l'Extinció, convocada internacionalment per la organització del moviment amb l'objectiu de denunciar la passivitat de governs i empreses davant la situació d'emergència que viu el planeta. Durant aquests dies, es preveuen actes de desobediència civil a 45 països que serveixin per demanar polítiques per la reducció urgent i dràstica de les emissions d'efecte hivernacle, un dels principals problemes a què apunta la comunitat científica en l'emergència climàtica.

Les accions d’aquests dilluns han tingut lloc de manera simultània altres ciutats europees com ara Roma, Londres o Amsterdam. A Madrid, les protestes han bloquejat aquest matí l'accés a la principal seu de Repsol, on la secció del moviment a l'Estat ha reclamat al govern espanyol que aprovi polítiques per reduir les emissions de carboni "a zero net de cara al 2025". El grup de manifestants s'ha encadenat a les portes de l'edifici i ha denunciat que l'empresa petroliera "continuï cremant combustibles fòssils pel benefici del capital i la runa del planeta". L'acció també ha inclòs un espectacle artístic en què s'ha vessat sang falsa per representar l'extinció de les espècies i la pèrdua de biodiversitat a causa de l'activitat humana.

Des del moviment denuncien que ja fa dècades que les Nacions Unides i el món científic alerten de les conseqüències que comportaran per a l'espècie humana l'emergència climàtica a la qual s'enfronta el planeta. Fa un mes l'ONU va publicar un informe que alertava dels danys provocats per l'escalfament global i reclamava una actuació urgent per frenar la situació. L'estudi advertia de milions de morts prematures a mitjans d'aquest segle si no s'augmentaven dràsticament les proteccions ambientals.