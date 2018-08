Els científics alerten que el canvi climàtic podria ser irreversible

Un grup de científics alerten d'un possible efecte hivernacle irreversible, tot i els esforços per reduir les emissions de CO2. L'estudi, publicat a la revista ' Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', adverteix que el límit de 2 graus d'escalfament respecte al nivell preindustrial marcats pels Acords de París podrien no ser suficients perquè, si arribéssim a aquesta fita, l'escalfament podria no estabilitzar-se fins als 4-5 graus, cosa que convertiria la Terra en un lloc inhabitable.

Els científics expliquen que això es podria produir per deu processos de retroalimentació natural: la descongelació del permagel, la pèrdua d'hidrats de metà del fons oceànic, el debilitament de la terra i de l'absorció del carboni que fan les aigües oceàniques, l'augment de la respiració bacteriana als oceans, el retrocés de la selva amazònica, la degeneració del bosc boreal, la reducció de la neu a l'hemisferi nord, la reducció del gel marí de l'Àrtic i de l'Antàrtic i de les masses de gel que cobreixen els pols (també conegudes com a indlandsis). Aquests elements podrien provocar un efecte dominó imparable que faria que el nivell del mar pugés entre 10 i 60 metres i que els 2 graus per sobre del nivell preindustrial continuessin creixent. Actualment la mitjana de temperatura de la Terra se situa un grau per sobre del nivell preindustrial i puja 0,17 ºC per dècada.

Els autors de l'estudi insten a aconseguir una economia mundial lliure d'emissions, però avisen que per evitar-ho no n'hi ha prou reduint el diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle, i que s'han de millorar i crear noves reserves de carboni. "Evitar aquest escenari requereix una reorientació de les accions humanes des de l'explotació fins a l'administració del sistema de la Terra", explica el cap de la investigació, Will Steffen, de l'Australian National University i l'Stockholm Resilience Centre.