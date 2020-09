Barcelona ajudarà a rehabilitar l'interior de 750 pisos per facilitar confinaments

La rehabilitació del parc d'habitatge és una política clau del mandat d'Ada Colau a Barcelona. I, per això, malgrat les retallades forçades per la crisi del covid, el consistori manté la inversió prevista aquest any per millorar els pisos de la ciutat –20,5 milions d'euros– i suma com a novetat una línia d'ajudes enfocada a rehabilitar els interiors i, d'aquesta manera, poder reduir el risc de contagis i millorar la qualitat de vida dels veïns que hi viuen en cas que hagin de tornar a confinar-se. La partida per arranjar elements com portes, aïllaments acústics o banyeres és de tres milions d'euros a raó de fins a 4.000 euros de subvenció per habitatge.

L'equip de Colau calcula que amb això es podran reformar 750 pisos i donar un impuls a sectors sacsejats pel confinament com la construcció o la fusteria. Estima, a més, que la inversió prevista generarà uns 4.600 llocs de treball i una inversió total de 82 milions d'euros. Segons han detallat aquest dijous la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, i el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, la nova línia de subvencions fomentarà la reactivació econòmica però també la lluita contra l'emergència climàtica, que se sol vincular a les mesures contra l'excés de trànsit o les emissions de la indústria però que també té un front important a les cases: el sector domèstic representa un 20% de les emissions de CO 2 i altres gasos d'efecte hivernacle. "Quan pensem en la lluita contra el canvi climàtic, una de cada cinc coses ha de ser a l'habitatge, i això sovint no passa", ha assegurat Badia.

Ara la línia d'ajudes destinades a millorar els elements comuns dels blocs –ascensors, vestíbuls, cobertes...– estaran condicionades a la reducció de la demanda energètica. El consistori destina 6,3 milions d'euros a aquestes subvencions i caldrà que els beneficiaris aportin el certificat d'eficiència energètica. L'objectiu és posar al dia progressivament el parc d'habitatge de la ciutat, que de mitjana té més de 65 anys. "Tenim un parc envellit i que no compleix els estàndards", ha radiografiat el regidor d'Emergència Climàtica, que ha remarcat que cal marcar-se un horitzó per anar-lo rehabilitant, fixar dates com ja s'ha fet, per exemple, en el cas del trànsit. "Falta la cultura de com ha de ser la rehabilitació dels habitatges, cal un canvi cultural i l'hem de fer acompanyats del sector i de la ciutadania".

Pisos per a la borsa de lloguer

La convocatòria d'ajudes manté la línia destinada a finques d'alta complexitat (6,2 milions d'euros) i la que es dedica a rehabilitar els pisos dels propietaris que els posen a la borsa de lloguer social (2,5 milions d'euros). Des de l'inici del programa, aquesta via ha servit per intervenir en 75 pisos i ara se n'hi sumaran 125. També s'inverteixen 2,5 milions al programa de regeneració urbana a Canyelles i el sud-oest del Besòs, una iniciativa que s'emmarca dins del pla de barris. També hi ha un apartat específic per a la retirada d'amiant: aquelles finques que identifiquin que tenen elements de fibrociment rebran subvencions del 35% de la rehabilitació. La suma de les diferents ajudes ha de servir aquest 2020 per intervenir en 6.573 pisos i afavorir uns 16.000 veïns.

El sector, per boca d el president del Gremi de Constructors d’Obres, Josep Gassiot i Matas, ha celebrat la inversió pública en la construcció per contribuir a crear llocs de treball i mobilitzar inversió privada. Gassiot ha explicat que després dels mesos durs del confinament ara s'estan recuperant els projectes que havien quedat aturats, però que l'escenari és incert de cara al primer semestre del 2021.