Barcelona també vetarà les motos contaminants els dies d'episodi

L'Ajuntament de Barcelona fa extensiva a motos i ciclomotors que no tinguin l'etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT) la prohibició de circular en dies laborables amb més contaminació dins de la zona de baixes emissions a partir del desembre. L'anunci que ha fet avui el consistori coincideix amb la distribució per part de la DGT de les etiquetes que identifiquen aquests vehicles amb el distintiu ambiental, tal com ja van fer amb els turismes i furgonetes.

Amb aquesta mesura, el govern d'Ada Colau incorpora les motocicletes i els ciclomotors més contaminants als vehicles objecte de restriccions en cas d'episodi contaminant, amb l'objectiu de protegir la qualitat de l'aire que es respira a la ciutat en el marc de la lluita contra la contaminació.

540x306 Tot a punt per vetar els cotxes més contaminants Tot a punt per vetar els cotxes més contaminants

Des d'avui, la DGT ha publicat la classificació dels vehicles lleugers en virtut del seu potencial contaminador, de manera que els propietaris de motos i ciclomotors podran obtenir l'etiqueta que els correspongui a través de la xarxa d'oficines de correus.

Així, els titulars dels vehicles de dues rodes amb distintiu ambiental B, C, ECO o Zero Emissions residents a Barcelona podran adquirir les etiquetes identificatives de manera immediata a les 85 oficines de correus de Barcelona, o obtenir-la en un termini de 3 o 4 dies hàbils en qualsevol oficina de correus de la resta d'Espanya, pagant 5 euros.

Encara que la col·locació de l'etiqueta adhesiva és voluntària, igual que en els cotxes, l'Ajuntament ha recomanat portar-la en un lloc visible del vehicle per facilitar la identificació per part dels agents de la Guàrdia Urbana i beneficiar-se així els avantatges previstos en relació amb la mobilitat o l'aparcament, entre d'altres.

Segons dades de la DGT, al 40% de les motos i ciclomotors matriculats a Barcelona els correspon la categoria C del distintiu ambiental (etiqueta verda), un 40% no tenen distintiu ambiental en considerar-se molt contaminants, un 19% tenen el distintiu B i un 1% tenen el distintiu Zero Emissions. En relació amb els vehicles censats a la ciutat de Barcelona, l'any 2016 (946.914 vehicles) les motocicletes representaven el 23% i els ciclomotors el 6% del total.

El nombre de motocicletes censades l'any 2016 és de 223.671 motos i 57.037 ciclomotors.

Segons l'últim Informe de Mobilitat 2016, el 48,8% dels desplaçaments en vehicle privat dins de Barcelona i el 14,7% dels desplaçaments de Barcelona cap a altres poblacions es fan en motocicleta.