L'àrea de Barcelona ja ho té tot a punt per començar a aplicar les restriccions de circulació als vehicles més contaminants. A partir de l'1 de desembre aquests cotxes ja tindran vetada l'entrada al municipi quan es detectin episodis de contaminació ambiental, cosa que normalment es dona entre dos i tres cops a l'any. Serà una primera aproximació al canvi normatiu, ja que la prohibició passarà a ser permanent a partir de l'1 de gener del 2020. De moment, la ciutat ja està preparada per detectar els conductors infractors en els dies en què els nivells de contaminants de l'aire superin els valors límit i expulsar-los del que s'ha anomenat zona de baixes emissions, que és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que inclou tot el municipi de Barcelona (excepte la Zona Franca, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes) i diversos àmbits de localitats veïnes com Esplugues, Sant Adrià, Cornellà o l'Hospitalet, que representen el continu urbà de les rondes. S'ha preparat, també, un reforç del transport públic per a aquests dies i un encariment de l'aparcament al carrer.

540x306 Els vehicles més vells s'enfrontaran a multes de 100 euros en episodis de contaminació Els vehicles més vells s'enfrontaran a multes de 100 euros en episodis de contaminació

Els vehicles que no compleixin els requisits per tenir l'etiqueta ambiental que dona la direcció general de Trànsit (DGT) i que aquell dia circulin per aquest àmbit estaran cometent una falta lleu i s'enfrontaran a una sanció equivalent a la de viatjar en transport públic sense bitllet: una multa de 100 euros que es redueix si es paga al moment. La Guàrdia Urbana, que tindrà un dispositiu especial amb 48 patrulles especialment dedicades a detectar aquests conductors infractors, no podrà immobilitzar els vehicles, però sí que demanarà als sancionats que surtin de la zona protegida.

Els agents es desplegaran, sobretot, a l'entorn de les rondes, i comprovaran les matrícules dels vehicles que aturin: els que visiblement siguin més vells i no portin l'etiqueta tindran més números de passar pel control. Tots els agents, però, estaran preparats per detectar aquest tipus de vehicles en qualsevol punt de l'àrea protegida. El consistori preveu tenir en marxa abans del 2020 un sistema de control de matrícules automàtic, que comporta una inversió d'1,5 milions d'euros.

L'àrea de Barcelona es converteix, d'aquesta manera, en la primera zona de l'Estat a implementar aquestes restriccions que, com ha assenyalat avui la tinent d'alcalde de l'àrea d'Ecologia, Janet Sanz, s'encaminen a guanyar "una batalla per la salut pública". L'èxit de la mesura seria, segons Sanz, que no hi hagués cap sanció i que la ciutadania estigués prou conscienciada per deixar a casa els cotxes més contaminants, com a mínim els dies més crítics.

Els vehicles afectats per la restricció són els cotxes de benzina d'abans del 2000 (anteriors a Euro 3), els dièsel d'abans del 2006 (anteriors a Euro 4) i les furgonetes d'abans de l'1 d’octubre del 1994 (anteriors a Euro 1). De moment, aquest any es deixa fora de la prohibició motos, camions, autocars, autobusos i furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Els vehicles d'emergències i de persones amb mobilitat reduïda queden al marge de la normativa.

El consistori calcula que la prohibició de circular afectarà el 16% del parc de vehicles que actualment es mou per la ciutat, que és d'uns 700.000. En total, doncs, s'hauran de deixar a casa uns 112.000 cotxes. La restricció funcionarà de dilluns a divendres entre les set del matí i les vuit del vespre.

Els dies que hi hagi episodis de contaminació es preveurà, també, un dispositiu especial de transport públic: el metro es reforçarà en hores punta amb un tren més en cada línia convencional, es reforçaran els corredors de bus amb més demanda i es milloraran, també, els intervals de pas del tramvia i dels Ferrocarrils de la Generalitat.

A banda d'aquest reforç, s'han creat dos nous títols de transport: la T-Aire, que és específica per a dies de contaminació i permet adquirir un bitllet d'anada i tornada al mateix preu que cada viatge d'una T-10 (els dos trajectes costaran 1,80 euros si es fan dins de la primera corona), i la T-Verda metropolitana, que és una targeta personal que pot demanar des de l'octubre tothom que desballesti un vehicle contaminant per tenir tres anys de transport públic gratuït a les sis zones de transport integrat si no adquireix cap cotxe nou.

249 sol·licituds de T-Verda

Segons dades fetes públiques avui per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d es del 2 d'octubre, quan es va obrir el període de sol·licitud de la T-Verda, i fins al 19 de novembre, s'han rebut 249 sol·licituds per a aquest títol, de les quals 202 ja han estat validades pel servei i admeses a tràmit. Han demanat el títol ciutadans de 20 municipis, el 55% dels quals són persones de més de 50 anys. La franja d’edat compresa entre els 18 i els 29 anys, en canvi, és la que registra menys sol·licitants. Vint-i-cinc persones han decidit cedir l'ús de la T-Verda i que, tal com permet la normativa, una persona del seu nucli familiar en sigui la beneficiària.

Aparcament més car

Per facilitar la circulació del transport públic s'ha executat el carril bus de la Gran Via a l'Hospitalet, i també se n'habilitarà un de temporal a la B-23 des de Molins de Rei fins al carrer Albert Bastardes. D'altra banda, quan hi hagi episodis de contaminació s'encarirà l'aparcament al carrer: l'àrea blava i l'àrea verda tindran un sobrecost de 2 euros l'hora per als vehicles no residents més contaminants. "Tenim una bona oferta de transport públic i volem que la gent l'utilitzi més", ha apuntat Sanz, que ha remarcat que actualment hi ha més de 600 morts prematures per l'efecte de la contaminació.

De moment, ja ha començat a instal·lar-se la nova senyalització que marca que s'entra a la zona de baixes emissions, que és on, quan hi hagi episodis de contaminació, es deixarà clar que no es pot circular amb vehicles que no tinguin l'etiqueta de la DGT.