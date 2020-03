Barcelona busca hotels per a persones vulnerables

L'Ajuntament de Barcelona busca mans per poder arribar a atendre les persones més vulnerables amb la previsió que el confinament s'allargui."Això és una mitja marató", avisa la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha explicat que la gerència del consistori ja ha enviat una carta a la plantilla municipal per demanar a tothom que vulgui fer tasques de voluntariat que s'apunti en un registre per si calen suports puntals per garantir que ningú no quedi desatès. En dues hores van rebre 270 respostes. L'Ajuntament, en paral·lel, manté converses amb els hotelers de la ciutat per poder oferir aquests establiments, que ara estan buits, com a allotjament temporal per a les persones més vulnerables. Pensant en els sensesotre però també en un col·lectiu més ampli de vulnerabilitat, segons ha detallat Tarafa, que ha remarcat que aquesta via encara no està concretada i que s'ha posat sobre la taula a proposta dels mateixos establiments.

Actualment a la ciutat hi ha mil persones dormint al carrer i 1.100 d'allotjades en equipaments municipals. "Estem treballant per veure quina disponibilitat hi ha i quines possibilitats d'acollir persones vulnerables en el sentit ampli", ha exposat la regidora, i el Gremi d'Hotels ha declinat donar detalls sobre la proposta, que es podria concretar demà. A banda de fer una crida als treballadors municipals a fer de voluntaris a través d'un registre on tothom es podrà apuntar, la ciutat també ha habilitat un magatzem on es recepcionaran les possibles donacions de mascaretes per distribuir-les en serveis com el de l'atenció domiciliaria (SAD), que fins ahir no les tenien garantides.

De moment ja n'han rebut unes 20.000. Sobretot a través de donacions de la comunitat xinesa. El magatzem és al carrer Perú i el govern municipal demana a indústries i magatzem que "sociabilitzin" aquest material de protecció.

Està previst que aquest divendres es posi en marxa l'equip d'atenció domiciliària, que estarà més equipat i serà el responsable d'atendre aquelles persones que hagin donat positiu o hagin d'estar en aïllament.

El govern municipal, d'altra banda, ha negat que s'hagi donat ordre a la Guàrdia Urbana de multar cap sensesostre pel fet d'incomplir el confinament. Entitats que treballen atenent persones que viuen al carrer, però, sí que tenen coneixement d'alguna denúncia, sense especificar per part de quin cos policial.

2.391 denúncies

Fins ara la policia local ha sancionat 2.391 persones que no respectaven les mesures de mobilitat fixades. Al cos mateix s'hi han detectat dos positius pendents de confirmació i hi ha 161 agents en aïllament. Dins de l'Ajuntament també hi ha vuit casos de Covid-19 confirmats i es mantenen entre els confinats l'alcaldessa i cinc regidors.

La comissió de govern que s'ha celebrat avui, com cada dijous, però de manera telemàtica, ha decidit anul·lar el ple d'aquest mes de març, i l'alcaldessa té previst reunir-se la setmana que ve amb els portaveus dels grups de l'oposició per analitzar l'estat de la ciutat.

El consistori també ha anunciat que no cobrarà les quotes dels centres esportius municipals mentre duri el confinament. La mesura afecta 41 equipaments i més de 200.000 persones abonades.