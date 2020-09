Bargalló accepta que hi haurà incidències durant el curs: "Estem preparats per solucionar-les"

Sis mesos després, les escoles han tornat a obrir i milers d'infants, nens i joves s'han tornar a asseure als pupitres. Ha començat, d'aquesta manera, un curs ple d'incògnites per la pandèmia del covid-19 i Josep Bargalló, conseller d'Educació, ha passat per l'estudi de Catalunya Ràdio per respondre'n algunes. Ha confessat que durant l'any educatiu hi haurà incidències, però ha assegurat que des de la Generalitat estan preparats per "solucionar-les". Algunes incidències, però, ja han arribat al primer dia, amb tres centres tancats, 56 professors contagiats i 217 confinats (inclosos els positius).

"Estem davant d'una emergència educativa", ha afirmat Bargalló referint-se a la necessitat de reobrir les escoles perquè els alumnes puguin gaudir d'una educació de qualitat i, alhora, segura. Aquest matí pràcticament totes les escoles han obert les portes i només dues estan tancades pel covid-19. Un tercer centre està clausurat per una plaga de vespes. Bargalló s'ha mostrat satisfet amb l'obertura de la majoria d'escoles i ha agraït la feina de "mesos" del departament d'Educació, de mestres i professors. També ha defensat el treball fet des de la conselleria i ha afirmat que els canvis en les instruccions són conseqüència de la situació de pandèmia. "No ha fallat res, ha fallat que estem en una pandèmia que varia", ha manifestat.

Una gran part dels docents també han tornat avui a les classes, tot i que 56 professors estan contagiats i 217 confinats preventivament. En aquest sentit, Bargalló ha anunciat que es faran cribatges massius als centres, però ha descartat "fer una PCR a tots els professors". "Als sanitaris tampoc se'ls va fer, així ho recomanen les autoritats sanitàries", ha indicat. Sobre la contractació de nous professors, el conseller ha apuntat que "se'n podrien haver contractat més" de cara a l'inici de curs escolar, però ha justificat que no s'hagi fet perquè hi ha uns "límits pressupostaris". "És la primera crisi en què Educació contracta més professors i no en retalla", ha apuntat.

Les ràtios d'alumnes per classe també han sigut un dels temes que han marcat l'actualitat educativa dels últims mesos. Des del departament d'Educació es va marcar que les ràtios havien de ser de menys de 20 alumnes per classe en el cas de primària i tan baixes com fos possible en l'educació secundària i batxillerat, però des d'alguns centres ja han criticat que és impossible rebaixar els 30 alumnes per grup. Aquest matí Bargalló ha intentat treure ferro a les ràtios i ha posat el focus sobre els grups bombolla: "És més important mantenir els grups bombolla que tenir unes ràtios baixes".

Jornada intensiva

En l'entrevista a Catalunya Ràdio, Bargalló també ha reconegut que la jornada intensiva és una qüestió "que està damunt la taula", però no només en pandèmia sinó a llarg termini. D'aquesta manera, els alumnes passarien menys hores al centre educatiu i, per tant, hi hauria menys risc de contagi. Bargalló, però, ha confessat que és un tema delicat perquè està demostrat que els nens "han de tenir hores de descans per treballar bé i no poden fer els àpats molt tard".

Material escolar i de protecció

El conseller d'Educació ha afirmat que precisaran o afegiran noves mesures de seguretat als centres educatius si la situació ho exigeix. En aquest sentit, ha concretat que s'han adquirit fins a 800.000 mascaretes quirúrgiques i la mateixa quantitat d'altres tipus. A més, s'estan comprant mascaretes transparents perquè les puguin fer servir professors que tenen alumnes que llegeixen els llavis o en altres circumstàncies en què són necessàries.

Sobre l'endarreriment de l'arribada de nou material escolar, Bargalló ha afirmat que el mercat està "bloquejat, com el de mascaretes al mes de març". Ha puntualitzat, però, que aquest setembre ja tindran "tot el material necessari".

Activitats extraescolars

Salut i Educació han precisat en les últimes setmanes la majoria de mesures de seguretat que s'han de prendre a les escoles, però encara no han marcat una normativa clara sobre les activitats extraescolars. En aquest sentit, Bargalló ha explicat que treballen amb la secretaria general de l'Esport per revisar les recomanacions i normatives "per veure l'adaptació a l'esport escolar". El conseller ha demanat a les famílies que siguin igual d'exigents amb les activitats que els seus fills tenen fora dels centres i ha fet una crida a la responsabilitat.