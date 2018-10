Bargalló nega que s'estigui relaxant la immersió lingüística a les escoles

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha negat que el Govern vulgui relaxar la immersió lingüística a les escoles, tal com han apuntat algunes veus d esprés dels canvis anunciats en el model lingüístic. Una de les novetats que impulsa la Generalitat és que els centres podran modificar la presència dels diferents idiomes en qualsevol matèria, de manera que es pugui donar més castellà en entorns catalanoparlants i més català en entorns castellanoparlants. "El que fem és adequar la didàctica de les llengües a la realitat sociolingüística actual dels nostres centres", ha argumentat Bargalló, que ha subratllat que l'objectiu és aconseguir que tots els alumnes siguin "altament competents" en català i castellà. "I aquesta és una estratègia que s'ha de seguir de manera diferenciada a cada centre", ha insistit en una entrevista a SER Catalunya.

Bargalló ha remarcat que el català continua sent la llengua vehicular, però ha defensat que cada centre "ha d'adequar-se a quina és la primera llengua del seu alumnat" per llavors "ensenyar totes les llengües a partir d'aquesta realitat". Ha assenyalat que el Govern no pren decisions "a partir de possibles tempestes", sinó que treballa per "solidificar la immersió" i, alhora, aconseguir que els alumnes surtin sent "altament competents en català i en castellà", però també en anglès.

En preguntar-li si això vol dir reconèixer que hi ha zones on el castellà no es parla prou bé, el conseller ha respost amb l'argument contrari. "És una manera de dir que en algunes zones de Catalunya el català no és d'ús habitual a la majoria de les famílies ni al carrer, i que cal encara fer més accions en favor del català", ha apuntat.

El conseller ha recordat que aquest document, presentat dimarts, s'ha treballat durant quatre anys i ha comptat amb la participació de grups de recerca universitaris i també del Consell d'Europa.

També ha destacat que una de les seves novetats és que també hauran de ser visibles les llengües dels alumnes procedents d'altres països, perquè la millor manera que ells aprenguin el català i el castellà és aprenent també el seu idioma, ha dit.

Pel que fa a l'anglès, que també rep un impuls important en aquest nou pla lingüístic, el conseller ha remarcat que el Govern estarà a partir d'ara obligat a preparar millor els professors en aquest sentit.