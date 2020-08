Els restauradors de Gràcia protesten per les denegacions per ampliar terrasses

Bars i restaurants de Gràcia, especialment els que s'ubiquen a dins de la Vila de Gràcia, denuncien la "denegació en cadena" de les ampliacions de les terrasses que han sol·licitat acollint-se a la mesura aprovada per l'Ajuntament de Barcelona per pal·liar les restriccions que la pandèmia ha imposat als interiors dels locals. Els restauradors del districte asseguren que la impossibilitat de poder créixer a l'exterior pot posar contra les cordes alguns negocis.

"Veiem denegacions d'ampliacions perquè s'ocuparien zones de càrrega i descàrrega, però en altres punts de la ciutat això s'està permetent", lamenta Alberto Barros, portaveu dels comerciants que s'han unit per traslladar el descontentament al consistori. "Volem que s'estudiïn alternatives, que es compleixi el que diu el decret municipal, que parla de la possibilitat de buscar altres maneres allà on hi hagi problemes per créixer", reivindica.

Conscients que a la Vila de Gràcia hi ha molts carrers estrets, Barros proposa adaptar els mòduls de terrassa amb què treballa l'Ajuntament, que són d'una taula amb quatre cadires. "Per què no podem plantejar taules de dues o fins i tot d'una sola persona allà on sigui possible?", apunta, i afegeix que a molts bars tenir una o dues taules a fora els pot canviar molt l'escenari de feina actual. "Ara estem a un 50% de l'aforament a l'interior dels locals i no podem treballar a les barres", recorda el portaveu dels comerciants, que assegura que si la situació no es resol, hi ha uns 50 establiments que ja han anunciat que abaixaran la persiana a finals d'any.

La reivindicació ha portat els restauradors a mobilitzar-se –ahir es van concentrar al davant de la seu del districte– i a demanar reunions amb el gerent i amb el regidor Eloi Badia.