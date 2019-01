Baselga serà el nou cap de recerca mundial contra el càncer d'AstraZeneca

260x246

La multinacional farmacèutica AstraZeneca ha anunciat aquest dilluns el fitxatge del doctor Josep Baselga com a nou cap de recerca i desenvolupament de fàrmacs contra el càncer. L'oncòleg català va dimitir fa tres mesos com a director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) després que el diari 'The New York Times' publiqués que havia omès haver rebut milions de dòlars de la indústria farmacèutica.

Baselga és un dels experts mundials de referència en la lluita contra el càncer. Arran de la polèmica que va precipitar que marxés del centre de recerca de Nova York, va reconèixer "inconsistències" i va comprometre's a corregir 17 articles en què no va complir les regles de divulgació financera. Malgrat tot, va defensar la validesa científica dels treballs publicats.

A partir d'ara l'oncòleg liderarà l'àrea d'investigació d'AstraZeneca, un gegant farmacèutic britànic, com a vicepresident executiu de recerca oncològica. "Després de més de 30 anys ajudant a desenvolupar medicaments en aquesta àrea, és un privilegi treballar amb la gran experiència en oncologia d'AstraZeneca", ha dit Baselga en un comunicat difós per l'empresa.

Sobre la nova feina que farà, el doctor ha destacat que el fet d'integrar en una mateixa àrea tota la cadena des del descobriment fins al desenvolupament final [d'un fàrmac o tractament] farà el procés més àgil i accelerarà que els medicaments transformadors arribin als pacients. "És la feina somiada", ha assegurat Baselga.