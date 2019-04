Benet XVI creu que l'origen dels abusos sexuals està en la revolució de maig del 68

Benet XVI trenca el seu silenci i analitza, en un article, l'escàndol de la pederàstia clerical. El papa emèrit sosté que la pedofília neix del "col·lapse moral" viscut després de la revolució de maig del '68 i denuncia que, en el passat, l'Església va protegir els religiosos culpables de cometre abusos sexuals davant de les seves víctimes per un "garantisme" excessiu.

En el document de divuit pàgines 'Església i l'escàndol dels abusos sexuals', publicat originalment a la revista alemanya 'Klerusblatt' i reproduït pel Corriere della Sera a Itàlia, Benet XVI reflexiona sobre la dissolució de la "moralitat" cristiana a partir de la dècada de 1970 que, segons ell, va influir en la crisi dels abusos sexuals a menors. "Els estàndards vinculants fins llavors respecte a la sexualitat van col·lapsar completament" i es van imposar noves normes com "la llibertat sexual total". "La pedofília també es va diagnosticar com permesa i convenient", apunta. Segons Joseph Ratzinger, fins i tot "en diversos seminaris es van establir grups homosexuals que actuaven més o menys obertament, de manera que van canviar significativament el clima que es vivia en ells".

A la segona meitat dels anys 1980 l'assumpte de la pederàstia clerical es va tornar d'actualitat, especialment als Estats Units, i va portar a una reflexió del dret canònic i l'aplicació de condemnes al clergat, sosté el pontífex. En aquests anys "havien de ser garantits sobretot els drets dels acusats. I això fins al punt d'excloure de fet una condemna. El seu dret a la defensa va ser estès de tal manera que les condemnes van ser gairebé impossibles", denuncia en un insòlit document publicat després de la històrica cimera sobre la pederàstia clerical celebrada al febrer, al Vaticà.

L'Església es va adonar que els crims dels seus membres "danyaven la fe". Joan Pau II va decidir llavors atorgar la competència per investigar aquests casos a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el dicasteri vaticà que llavors dirigia el propi Ratzinger. Això va fer possible condemnar a la màxima pena als religiosos culpables d'abusos: l'expulsió de l'estat clerical.

A punt de fer els 92 anys, Benet XVI explica que la publicació de les seves reflexions es produeix després d'haver contactat amb el secretari d'Estat vaticà, Pietro Parolin, i amb el papa Francesc, a qui va agrair la seva feina per mostrar "la llum de Déu".