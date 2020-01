Els peixos tornen a la zona del riu Besòs afectada per l'incendi d'una empresa de Montornès

Dissabte farà un mes de l'incendi que va calcinar una planta de residus de Montornès del Vallès i que va acabar provocant un vessament tòxic al riu Besòs amb importants efectes sobre la seva biodiversitat. Tot i que encara no es tenen les anàlisis definitives de les primeres mostres, agafades entre els dies 17 i 18 de desembre, "els primers resultats ja mostren una evolució favorable", segons un comunicat del Consorci Besòs Tordera i, fins i tot, els tècnics ja han confirmat la presència d’alguns exemplars de peixos vius a diferents punts propers a la zona afectada. Entre avui i demà s'està duent a terme la segona campanya de mostreig, en el marc del pla de xoc per al seguiment de l'impacte ambiental al Besòs, elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

De fet, segons recorda el comunicat, "la presència de compostos dissolvents volàtils el dia de l’incendi era 100 vegades superior als límits màxims regulats", mentre que només una setmana després de l'accident "la presència d’aquests compostos es va reduir de manera significativa, i va quedar així entre 5 i 10 vegades per sota dels llindars màxims regulats".

Les anàlisis permetran determinar el grau d’impacte, afecció a mitjà i llarg termini, i el grau de recuperació de l’ecosistema fluvial, de les aigües subterrànies i de les aigües costaneres de tot el tram afectat del riu Besòs. A més de l’evolució de la qualitat de l’aigua, aquestes campanyes analitzen altres paràmetres per conèixer quina és la situació global de l’ecosistema i la biodiversitat.

Segons es va acordar durant la sessió de treball celebrada el 20 de desembre a la seu del Consorci Besòs Tordera, a mitjans de febrer se celebrarà una segona trobada, durant la qual ja es podran analitzar els resultats definitius de totes les mostres preses fins ara, fet que permetrà avaluar la situació real del riu, veure com evoluciona la seva recuperació i concretar les accions i actuacions pertinents. Per al mes d’abril està prevista una tercera campanya de mostreig, que servirà per valorar la situació real quatre mesos després de l’incendi.