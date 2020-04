El Bicing torna a funcionar a partir de demà amb més estacions que mai

El Bicing, el servei de bicicleta compartida de Barcelona, tornarà a funcionar a partir de demà dijous, dia de Sant Jordi. Després d'estar inoperatiu l'últim mes per l'estat d'alarma del covid-19, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que els usuaris podran tornar a utilitzar el servei i, a més, ho faran amb més estacions que mai. El motiu és que el Bicing tindrà 57 noves estacions que formen part de l'ampliació territorial a la ciutat. Fonts municipals han apuntat que la instal·lació de les parades havia començat abans del confinament i que ara s'han fet les connexions.

Però la reactivació del servei, que ja serà realitat a partir de les 6 del matí de demà, també estarà marcada pel confinament pel coronavirus, i l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha fixat les mesures que hauran de complir els ciclistes per fer-lo servir. S'haurà de portar mascareta i guants: en els cas dels guants, caldrà llençar-los un cop es deixi la bicicleta. Tot i això, el Bicing apel·la als usuaris a no utilitzar-lo si s'ha tingut un diagnòstic positiu de covid-19 els últims 14 dies, si es manté algun símptoma o si s'està en contacte amb una persona diagnosticada, malgrat que el consistori no concreta com es garantirà aquest compliment.

Els que el puguin fer servir també s'hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó abans i després de cada trajecte per evitar "un hipotètic contagi indirecte", segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Però la reobertura del Bicing es farà sense tornar a pagar l'abonament, que està previst que es mantingui congelat mentre duri l'estat d'alarma. Això significa que tots els usuaris podran utilitzar el servei gratuïtament i que no el tornaran a pagar fins que s'aixequi el decret del govern espanyol pel coronavirus.

L'Ajuntament ha argumentat que el retorn dels treballadors no essencials a la feina des de fa una setmana "fa que sigui important" que es pugui fer servir la bicicleta, tot i el confinament, perquè la ciutadania "ja disposa de mesures de protecció personal". Malgrat tot, el consistori recorda que caldrà mantenir dos metres de distància amb els altres ciclistes, evitar l'ús de carrils bici de dues direccions i zones de vianants, no tocar-se la cara durant el trajecte i tapar-se la boca amb el braç per esternudar o tossir. També es recomana utilitzar l'apli del mòbil per retirar i tornar les bicis.

Així mateix, els treballadors del Bicing tindran equips de protecció individuals (EPI), guants i mascaretes FPP2. Segons l'Ajuntament, s'assegurarà la distància de seguretat entre la plantilla, a més de desinfectar les eines, els espais de treball i les bicicletes que arribin del carrer. Les 57 noves estacions que s'incorporaran amb la recuperació del servei se situen en alguns barris que fins ara no en tenien, com per exemple la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d'Hebron. La idea és que aquest any les noves parades siguin en total 97.