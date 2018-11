Brussel·les amenaça de portar Espanya al TJUE per tenir com a mínim 1.513 abocadors il·legals

A Espanya encara hi ha "com a mínim" 1.513 abocadors il·legals. Així ho constata la Comissió Europea en l'ultimàtum que ha emès aquest dijous en relació amb la gestió de residus de l'estat espanyol. La Comissió Europea amenaça d'arribar fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) si Espanya no deixa d'incomplir la legislació europea sobre la gestió dels residus. Segons la CE; "Hi ha una àmplia evidència" que Espanya encara té "com a mínim" 1.513 abocadors il·legals que haurien de ser "clausurats, segellats i regenerats".

Segons el comunicat de la Comissió Europea, es tracta d'un "incompliment sistemàtic i dilatat en el temps" que provoca una "greu degradació del medi ambient". "Per això, la Comissió Europea crida l'atenció a l'Estat però també li recorda que té dos mesos per respondre als advertiments fets per la Comissió. Si no ho fa, la CE pot portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

No és la primera vegada. Aquest estiu la Comissió Europea ja va denunciar Espanya davant el TJUE per la mala gestió dels seus residus, concretament a les illes Balears, l’Aragó, les illes Canàries, Madrid i Ceuta. A més, també avisava de la presència de 22 abocadors il·legals. Aquesta vegada, però, l'avís és més ampli perquè considera que Espanya incompleix la directiva mac sobre residus per la qual els membres estan obligats a prendre totes les mesures necessàries per garantir que la gestió dels residus es dugui a terme "sense posar en perill la salut humana ni perjudicar el medi ambient".

Tampoc respecta la legislació per contaminació de nitrats

D'altra banda, la Comissió Europea també crida l'atenció a Espanya perquè no protegeix les aigües contra la contaminació que produeixen els nitrats que venen de la ramaderia i l'agricultura. En aquest cas, es fa el mateix avís també a Itàlia. La Comissió Europea posa èmfasi en el fet que aquesta directiva és una de les claus per reduir la contaminació de l'aigua perquè inclou mesures com el control de l'aigua, la designació d'àrees vulnerables als nitrats i els codis de bones pràctiques o programes d'acció. En el cas d'Espanya, la CE creu que no "s'està supervisant les seves aigües de manera eficaç" i, per això, creu que no s'està supervisant de manera correcta la contaminació de les àrees afectades.

La Comissió ha enviat dues cartes a Espanya aquest dijous. En el cas dels nitrats, però, no s'avisa directament de la possibilitat de portar l'Estat al TJUE sinó d'enviar un dictamen motivat, que és, de fet, l'advertiment que s'envia avui en referència a la gestió de residus.