Buch recorda a Grande-Marlaska que l'ordre públic a Catalunya és competència dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li recorda que la seguretat ciutadana i l'ordre públic a Catalunya són competència dels Mossos d'Esquadra. Buch s'ha dirigit al ministre per "agrair-li la seva ràpida resposta" de convocar una Junta de Seguretat, però ha mostrat discrepàncies sobre el contingut de la trobada. El conseller ha demanat que, a l'ordre del dia, es tractin diverses mesures policials, com la prevenció i la protecció antiterrorista, el compliment dels acords de la Junta de Seguretat del juliol de l'any passat i la coordinació de les polítiques de seguretat. Pel que fa a la proposta de l'Estat de tractar la retirada de llaços grocs a la pròxima Junta de Seguretat, Buch ho ha rebutjat i ha respost que el Govern és qui té "l'autoritat governativa" de l'espai públic.

La setmana passada el president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar una carta a Grande-Marlaska per reclamar-li diligència a l'hora d'actuar contra els grups feixistes. Torra també va demanar al ministre que depuri responsabilitats als cossos de seguretat estatals perquè un membre de la Guàrdia Civil va ser identificat quan un grup despenjava llaços grocs a la Ribera d'Ebre i un agent de la Policia Nacional va ser identificat com l'agressor del fotoperiodista Jordi Borràs a Barcelona. Aleshores el govern espanyol va assegurar que la Junta de Seguretat es reuniria "aviat" amb la tensió pels llaços grocs a l'ordre del dia. Però Buch ha subratllat, sobre aquesta proposta d'analitzar "la convivència a l'espai públic", que el Govern en té la competència exclusiva i que l'exerceix amb els Mossos. Per tant, Buch no ho ha incorporat a l'ordre del dia de la Junta de Seguretat, ja que ha afegit que la competència de la Generalitat inclou la utilització de l'espai públic i la persecució de la violència que s'hi pugui produir vinculada a la llibertat d'expressió.

El conseller també ha reclamat "responsabilitats" a Grande-Marlaska pels agents estatals identificats, com ja va exposar Torra, en agressions o retirades de llaços grocs. En concret, Buch ha parlat dels agents de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat que "presumptament estan involucrats en situacions de conflicte" relacionades "amb la llibertat d'expressió". Sobre això, el conseller d'Interior ha considerat que és competència exclusiva del govern espanyol.

Mesures antiterroristes

Pel que fa a l'ordre del dia de la pròxima Junta de Seguretat, Buch ha proposat que el primer punt estigui dedicat a les mesures antiterroristes, centrades en la detecció, el seguiment i l'avaluació contínua del risc d'atemptat. En el segon punt, ha demanat que es revisin els acords pendents de la Junta de Seguretat de l'any passat, com la integració de ple dret dels Mossos al CITCO, l'accés a la informació de l'Europol i les persecucions en calent a la frontera amb França, entre altres peticions. El tercer i últim punt que ha plantejat Buch fa referència a l'estat actual de coordinació de les polítiques de seguretat de l'Estat i Catalunya, amb possibles vies de millora.