Buch dona per fet que l'Estat acceptarà que algunes zones del país passin dilluns a la fase 1

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha revelat avui divendres que encara no han obtingut resposta a la seva demanda que el desconfinament es faci per regions sanitàries, però ha apuntat que creu que a partir de dilluns la Vall d'Aran, Tarragona i les Terres de l'Ebre, tal com ha demanat el Govern, passaran a la fase 1. Amb tot, ha lamentat que la normativa encara no estigui publicada, fet que demostra, a parer seu, la "improvisació" amb què treballa el govern espanyol, que, diu, ens ha "imposat una camisa de força".

"Ens podrien explicar en quina situació es trobaran els municipis que passin a la fase 1, però el BOE encara no està publicat", ha denunciat. En aquest sentit, ha tornat a reclamar sensatesa a l'executiu de Sánchez: " Exigim a Madrid que pensi que darrere de cadascuna de les noves normes i noves decisions hi ha persones. No es poden fer les coses de manera precipitada i desordenada", ha recalcat. També ha alertat que les prohibicions, a hores d'ara, es mantenen: "Si no canvien les normes per les quals podem sortir de casa, no es podria sortir del nostre municipi", ha avisat el conseller, argumentant que l'estat d'alarma restringeix la llibertat de circulació.

El conseller ha recomanat "prudència" en la fase de desescalada que s'obrirà en alguns territoris de Catalunya amb l'entrada a la fase 1 per fer front al coronavirus. "Tots tenim pressa i estem cansats d'estar tancats a casa, però les presses són males conselleres", ha advertit, abans de recordar que "tots estem en risc de contagi permanent" i que "la relaxació va a favor de la propagació". De cara a aquest cap de setmana, que es preveu calorós, ha advertit que "és correcte" anar a passejar a la platja, però no "anar-hi a jugar a vòlei o banyar-se". Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat de continuar amb les mesures d'higiene i seguretat. "No estem en contra del desconfinament i hem d'anar caminant cap aquí, però hem de seguir malauradament el que marca l'Estat", ha recordat.

Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha recordat posteriorment les mesures que ara mateix ja s'estan aplicant i ha fet una crida a seguir-les al peu de la lletra en els territoris on no s'entri a la fase 1. "Les normes, més enllà que siguin sancionables, s'han de complir perquè ens perjudiquem a tots". "Els que passin a la fase 1 podran fer coses que fins ara no es podien fer, com anar als comerços sense cita prèvia, i els restauradors podran obrir un 50% les terrasses amb un mínim de 2 metres de distància", ha explicat, a l'espera que es publiqui el BOE amb les normes.