El CAC alerta que el 70% dels vídeos que es busquen a YouTube sobre apostes contenen elements de risc

"Els infants i adolescents estan fortament exposats a publicitat de joc i d'apostes, tant als mitjans tradicionals (i especialment durant l'horari protegit) com a internet, on canals i vídeos, amb audiències en increment constant, permeten un accés totalment lliure". És la principal conclusió d'un estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que ha analitzat 11 canals de televisió, 5 de radiodifusió, les pàgines webs que inclouen els serveis de televisió a la carta i els continguts difosos per YouTube.

Els continguts vinculats al joc i les apostes que es difonen a través d'aquesta plataforma de vídeos online han fet saltar especialment les alarmes de l'ens audiovisual. Segons l'informe, quan es cerca a YouTube "apostes" el 70% dels vídeos contenen elements de risc. Per contra, només el 14% posen l'accent en els aspectes negatius d'aquestes activitats.

El CAC adverteix que aquests vídeos contenen publicitat encoberta i compten amb audiències creixents: en només un any, dos dels canals dedicats exclusivament a jocs i apostes han crescut un 175% i un 45%, respectivament, en comparació amb les dades del 2018. A més, els continguts vinculats al joc es troben "intercalats entre d'altres d'evident atractiu per a una audiència menor d'edat, com els videojocs o la tecnologia de consum"; i són els canals que registren, amb diferència, el nombre de subscripcions més elevat de la mostra (sumen més de 4 milions).

En l'informe també es fa palès que hi ha un sistema de recomanacions creuades entre canals de joc i youtubers infantils en doble sentit: els canals infantils també recomanen l'enllaç directe al canal que fa promoció del joc i les apostes. I identifica la presència de menors en vídeos amb elements de promoció del joc.

Anuncis sobre joc i apostes en horari protegit

En el cas de la ràdio i la televisió, les dades indiquen que han augmentat un 55% els anuncis televisius de joc i apostes en línia que s'emeten durant l'horari protegit, 10 punts més que l'any passat, que representaven el 45,3%. I la major part d'aquesta publicitat s'emet en el context de programes susceptibles de ser del seu interès, com són les retransmissions de futbol.

En el cas de la ràdio, la concentració d'anuncis de joc i apostes durant l'horari protegit és més elevada (80%), malgrat que s'ha reduït en comparació amb el 2018, que era del 84%. Ara bé, l'estudi alerta que "s'ha consolidat la menció durant les retransmissions esportives com a forma publicitària més estesa, fet que fa que no sigui tan clara per a l'audiència la seva diferenciació de la narració del partit". Així, els prestadors públics, tant de ràdio com de televisió, no van emetre cap comunicació comercial de joc i apostes.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha demanat una regulació més estricta i, en concret, ha reclamat la prohibició dels anuncis de jocs i apostes esportives de 5 del matí a 1 de la matinada, així com de la presència de famosos i dels bons de joc. I s'ha mostrat favorable també a introduir mesures per evitar l'exposició dels infants i adolescents a la promoció de les apostes a internet. Precisament el govern espanyol té previst aprovar avui un nou decret per limitar la publicitat del joc i les apostes.