Els CAP hauran de fer proves en 24 h als pacients amb símptomes

El govern espanyol preveu que la detecció precoç del covid-19 sigui un dels pilars fonamentals de l’etapa de desescalada que no fa ni una setmana que ha començat. L’objectiu és tenir controlats els casos sospitosos de coronavirus i, de retruc, els seus contactes per evitar una propagació del virus que acabi amb un altre rebrot. I aquesta estratègia de detecció precoç que ha dissenyat el ministeri de Sanitat atorga un paper primordial als Centres d’Atenció Primària (CAP) de tot el territori espanyol, ja que l’executiu, en coordinació amb les comunitats autònomes, preveu que puguin fer proves PCR en un termini màxim de 24 hores des que hi acudeixi un pacient amb símptomes.

Amb la fase 0 en marxa a tot l’Estat -i alguns territoris de les Canàries i les Balears ja a la fase 1-, quan preveu el govern espanyol començar a fer tests als CAP? Segons el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, a partir de l’11 de maig. Precisament és a partir de dilluns quan molts territoris de l’Estat tenen previst demanar passar de la fase 0 a la 1 -en la qual ja hi podrà haver contactes socials amb grups de màxim 10 persones i es permetrà obrir comerços i terrasses amb aforament limitat-. “La informació que necessitem ara és diferent, tenim molta més precocitat a l’hora de detectar els casos”, va assegurar ahir Simón en roda de premsa. Tot i que l’acord a què van arribar el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en la reunió de dilluns estableix un límit màxim de 24 hores per fer la prova PCR des que es detecta simptomatologia en un pacient, ahir Simón va ampliar aquest termini fins a les 48 hores. “Sabem que en alguns casos es podrà aconseguir fins i tot en menys temps i en altres haurem de conformar-nos amb una miqueta més”, va afegir.

Fonts del departament de Salut asseguren que ja estan treballant per reforçar el sistema d’atenció primària. “Això havia d’anar a la primària sí o sí”, diu Alba Brugués, infermera del CUAP de Castelldefels. De fet, els professionals sanitaris consultats per l’ARA coincideixen que l’atenció primària podrà absorbir aquests tests. “Ho veig del tot viable”, diu Xavier Bayona, director dels equips d’atenció primària del Gornal i Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. Una idea que referma Meritxell Sánchez-Amat, metge del CAP Besòs i membre de la FOCAP, tot i que avisa que els caldrà més material: “Tenim la capacitat per fer-ho, però ens han d’enviar material”.

Al CUAP de Castelldefels, precisament, ja fa una setmana que han començat a fer frotis als pacients que presenten un quadre compatible amb covid-19. Segons explica Brugués, al seu centre tenen autonomia de gestió i van poder comprar tests per començar a fer-ne als professionals sanitaris. La setmana passada ja ho van estendre als pacients amb símptomes. Amb tot, els consultats expliquen que a hores d’ara Salut encara no els ha informat d’aquest pla de detecció precoç.

El fiasco de l’Orfeu

El 7 d’abril el Govern va anunciar una nova estratègia per al diagnòstic massiu del covid-19: el programa Orfeu, una col·laboració entre els laboratoris hospitalaris i de recerca que havien de posar en funcionament el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Prometia 170.000 tests en sis setmanes, però el programa no va arrencar fins dilluns. Tot un fiasco si es té en compte que un dels objectius era tenir una radiografia de la pandèmia abans del desconfinament. La setmana passada, sense complir amb la primera fase, l’executiu presentava una segona fornada de laboratoris, de quatre universitats (UPF, UB, UAB i URV) i els del centre tecnològic Eurecat. Ja són vuit, doncs, els laboratoris preparats per rebre mostres, però la seva arrencada no acaba mai d’arribar.

Es reprenen els tests a mossos i a bombers

Un dels temes que han tensat la relació dels Mossos i la Generalitat els últims dies són els tests PCR. Però la situació podria canviar aviat, ja que ahir el departament d’Interior va assegurar que Salut els ha anunciat que es reprenen els tests als mossos i als bombers. Les proves es faran als membres d’aquests cossos amb símptomes de coronavirus o que portin més de 14 dies aïllats. Els tests s’havien aturat el 14 d’abril, quan el ministeri de Sanitat va intervenir els laboratoris privats on es feien. Ara les proves es faran “a través de la infraestructura del sistema públic de Salut”.