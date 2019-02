La CGT convocarà vaga general el 8-M

La CGT de Catalunya formalitzarà una convocatòria de vaga general per al 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. El sindicat crida a fer una aturada de 24 hores per denunciar les desigualtats que encara pateixen les dones. "Són evidents les causes que motiven aquesta convocatòria: des de les desigualtats en l'àmbit laboral fins a les causes sistèmiques que les generen", asseguren en el comunicat. Denuncien que es dona "un valor inferior a qualsevol ocupació que històricament" hagin assumit les dones i que això és especialment flagrant si es tracta de dones migrants i refugiades.

La CGT entrarà demà dimarts el preavís de vaga. "Sobren els motius per aturar la producció", defensen.

L'any passat ja es va celebrar una vaga feminista coincidint amb el 8-M. Va ser el primer cop en la història d'Espanya que es convocava una vaga general el Dia de la Dona. La reivindicació feminista va inundar els carrers en un 8-M diferent a tots els que s'havien viscut fins llavors.