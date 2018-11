La CUP demana que es cancel·li un Espanya-Israel de waterpolo a Barcelona

La regidora de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant ha demanat aquest matí que demà no se celebri l'Espanya-Israel de waterpolo femení que s'ha de jugar a la Piscina Sant Jordi. A les vuit del vespre, han convocat una protesta davant el recinte.

Reguant ha denunciat "la connivència, en el fons, amb règims com l'Estat d'Israel, on es promou l'apartheid i on en reiterades ocasions s'ha utilitzat la violència contra esportistes palestins". La regidora ha destacat que el de Barcelona "és un ajuntament que normalment es posiciona en contra de l'apartheid i amb el poble palestí", i ha recordat un viatge recent de Jaume Asens en solidaritat amb el poble palestí.

"Sistemàticament, hem demanat que l'Ajuntament de Barcelona trenqui relacions amb estats que vulneren drets i persegueixen minories, com Israel, però també l'Aràbia Saudita, Qatar o Turquia", ha conclòs Reguant. El partit s'havia de disputar originàriament a Molins de Rei, però el boicot de diversos col·lectius va portar el club a cancel·lar-ho al·legant "motius de seguretat".