La CUP demana un pacte d'acció independentista a Barcelona

Després de les crida de l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, a segellar un full de ruta sobiranista a la ciutat, la CUP ha respost avui amb una proposta de compromís independentista –estructurada en onze punts concrets– que ha fet arribar a Barcelona en Comú, Junts per Catalunya, ERC i a Barcelona és Capital, la formació que encapçala Jordi Graupera. En el seu escrit, els anticapitalistes lamenten que, tot i que hi hagi una majoria independentista a la Generalitat, aquesta "no actua, i encara menys governa", i asseguren que això condiciona la manera com valoren la proposta que els va fer Maragall. La CUP demana, abans de donar suport a qualsevol candidat, que s'acordi un pla d'acció independentista que inclogui la desobediència quan sigui necessària. La carta recull els onze compromisos concrets que, segons la CUP, són "indispensables" per a l'exercici de l'autodeterminació.

Els punts inclouen des de la celebració d'un ple extraordinari per determinar la posició del consistori en el moment polític actual fins a teixir acords sobre la base d'un programa republicà o exigir l'alliberament immediat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. La proposta insta a teixir estratègies per arribar a "nous escenaris de ruptura i desobediència amb l'estat espanyol i reivindica l'esperit de l'1-O com a eix central de l'acció política: "Cal impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democràtica amb l'Estat".

El text de la CUP també demana que Barcelona actuï com a "mur de contenció" contra el feixisme i que es teixeixin xarxes per a la "vertebració nacional dels Països Catalans". El text recull que els grups que el signin es comprometen a defensar les víctimes i els votants de l'1-O i a continuar el procés d'investigació engegat.