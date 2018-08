La CUP insta a multar els "grups feixistes" que retiren llaços i estelades dels pobles

La CUP ha instat el departament d'Interior a denunciar "els grups feixistes" que els últims mesos han retirat llaços grocs o símbols independentistes d'alguns pobles de Catalunya. La diputada dels anticapitalistes Natàlia Sánchez ha lamentat que el conseller Miquel Buch "faci els ulls grossos" davant "d'aquesta realitat". "No pot ser que negui que hi ha grups feixistes organitzats a Catalunya", ha dit Sánchez en una roda de premsa que ha fet a Verges (Baix Empordà), on fa una setmana un grup d'espanyolistes vingut del Maresme va arrencar estelades i va agredir un veí amb una escala perquè l'estava gravant.

La diputada també ha acusat Ciutadans de "donar ales" a aquests grups i a la seva líder, Inés Arrimadas, de ser "la responsable ideològica" de la ultradreta. Per tot plegat, la CUP reclama que els Mossos "actuïn" per evitar "més agressions" i aposten per crear Comitès de Solidaritat Antifeixista (CSA) que s'organitzin "pacíficament" per donar a conèixer el problema, com ja ha aprovat aquesta setmana l'Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà), on governen els anticapitalistes, amb el suport de l'única regidora de CiU.

El text defineix els CSA com a comitès “compromesos amb la resistència civil activa i no violenta per tal de garantir la integritat física dels veïns i veïnes, així com dels béns públics i privats amenaçats pels grups de feixistes; és a dir, fer el que el govern de la Generalitat no està fent”. El segon punt aprovat en aquesta declaració insta la Generalitat que “deixi de restar passiva i faci tot el necessari per aturar els grups d’extrema dreta immediatament per no esdevenir còmplice d’aquells que exerceixen la violència”.