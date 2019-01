Calvet responsabilitza l'empresa adjudicatària del retard de la T-Mobilitat

La T-Mobilitat, el projecte que ha de transformar la integració del transport a Catalunya, acumula uns quants retards. L'últim, anunciat tot just l'octubre passat, situa la posada en marxa al 2021. Fins ara ningú havia estat clar parlant dels motius dels endarreriments, però el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha atribuït aquest dimarts al Parlament el 100% de la responsabilitat a l'empresa adjudicatària, SOC Mobilitat, un grup liderat per CaixaBank, Moventia, Indra i Fujitsu.

Calvet ha parlat d'un "excés de confiança" de SOC Mobilitat a l'hora de culminar els reptes tecnològics que comporta la T-Mobilitat en el sistema actual de bitlleteria –passant d'un sistema de validació magnètic a un de digital–. Malgrat insistir en la complexitat del canvi, el conseller ha subratllat que era aquest punt del projecte el que havia fet endarrerir tota la implementació, i ha dit que la situació era "imputable a l'empresa concessionària".

La situació ha motivat que les administracions que formen l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) –Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AMB– hagin obert fins a set expedients de penalització a la companyia, dos dels quals ja són ferms i els altres s'estan tramitant. A més, ha afegit Calvet, s'han enviat fins a 36 avisos oficials advertint d'endarreriments detectats al llarg dels mesos previs a l'anunci que la posada en marxa de la T-Mobilitat, prevista per a l'1 de gener d'aquest any, s'ajornava dos anys més.

Malgrat aquestes declaracions, l'endarreriment del desplegament ha comportat una compensació de fins a 12 milions d'euros, que l'ATM ha hagut d'abonar a SOC Mobilitat, segons ha reconegut Calvet. El sobrecost global del projecte T-Mobilitat puja en total a 24 milions si s'hi sumen 12 milions més de serveis i productes que no s'havien requerit en un principi.

Calvet ha anunciat que "en cap cas", l’ATM compensarà a l’empresa adjudicatària pels menors ingressos que tindrà arran d’aquest retard en l’explotació i ha avançat que seran ells els qui demanaran una compensació. Segons ha explicat, el consorci del transport públic reclamarà una indemnització per tres motius diferents: pel sobrecost; pels diners que es deixen d’ingressar a causa del frau dels viatgers (amb la T-Mobilitat el sistema serà "més robust") i pel retard. El conseller però no ha gosat dir quants diners es demanaran per aquests tres conceptes ja que "les negociacions no són en directe". Tot i així, s'ha compromès ha donar explicacions un cop s'hagi tancat la xifra a reclamar.