Cambrils commemora les víctimes de l'atemptat amb un mosaic memorial

Un miler de persones han assistit a l'acte institucional organitzat a Cambrils amb motiu del primer aniversari de l'atemptat que va patir la ciutat el 17 d'agost de l'any passat. L'acte ha servit per homenatjar les víctimes i s'ha inaugurat també un memorial per la pau just davant del Club Nàutic. L'alcaldessa, Camí Mendoza (ERC), ha insistit que "Cambrils és terra d'acollida oberta a tothom".

"Hem de seguir caminant i seguir construint una societat millor", ha remarcat l'alcaldessa, que ha volgut reconèixer l'"exemplar actuació" després dels atemptats de les forces i els cossos de seguretat i els serveis d'emergències. L'acte ha arrencat aplaudiments, però també alguns xiulets, quan l'alcaldessa ha fet un "especial agraïment" al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn.

540x306 Ofrena floral de representants religosos i civils al memorial del 17-A a Cambrils / TJERK VAN DER MEULEN Ofrena floral de representants religosos i civils al memorial del 17-A a Cambrils / TJERK VAN DER MEULEN

Coincidint amb l'acte s'ha inaugurat un memorial, un mosaic d'un colom de la pau, que han descobert el president Quim Torra; el president en funcions del Parlament, Josep Costa; la ministra Meritxell Batet, i la ministra d'Indústria i Turisme, Reyes Maroto. A l'acte també hi han assistit la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el president del PP, Pablo Casado.

"Avui és un dia en què homenatgem els familiars de les víctimes i els servidors públics", ha afirmat Quim Torra després de l'acte. En les declaracions també ha reclamat que els cossos de seguretat i els serveis públics siguin recordats cada dia. "Només si avancem en la via de la solidaritat serem poble. Avui Cambrils ho ha demostrat", ha conclòs el president.