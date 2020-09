Campanya ciutadana per donar un ús públic als hotels buits de Barcelona

"S'han construït i encara es construeixen hotels, apartaments i habitatge de luxe per a un sistema que no tornarà a ser com era". És l'avís que ha llançat aquest dimarts l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), que ha empaperat la porta de l'Hotel Rivoli, a la Rambla, amb tot de propostes per reconvertir aquest edifici, tancat des de fa mesos com tants altres equipaments turístics de Barcelona. "Ens calen casals de gent gran, centres de cures, espais de joves...", asseguren des de la plataforma, que, aprofitant que ahir es commemorava el Dia Internacional del Turisme i que aquest any el covid ha impedit cap tipus d'anàlisi positiva per part del sector, ha demanat a l'administració que avorti qualsevol pla per rescatar-lo. I ho ha fet des d'una Rambla gairebé deserta, sense pols, ni de turistes ni de veïns.

Defensen que el que s'ha de rescatar són els extreballadors del turisme, com a persones que més han patit la situació. I que ara és el moment de fer un "gir radical" al model de ciutat i posar al centre les necessitats de les persones que hi viuen. El primer pas, apunten, ha de ser la cessió "gratuïta i desinteressada" d'infraestructura turística, com els hotels tancats, per poder-li donar un nou ús.

Segons el balanç de situació que va fer el Gremi d'Hotels de Barcelona després de l'estiu de la pandèmia, el sector viu un moment "dramàtic" i actualment només un de cada quatre establiments de la ciutat estan oberts i l'ocupació no supera el 15%. Una situació "insostenible", segons el president de l'entitat, Jordi Mestre, que va demanar un "pla de rescat" a fons perdut amb una aportació directa d'uns 450 milions d'euros. Una idea que horroritza l'ABDT.

"Un rescat públic del sector seria inacceptable", assegura Dani Pardo, un dels portaveus de l'entitat, que ha recordat que el model turístic de la ciutat ja es va posar en dubte després dels atemptats de la Rambla, quan va semblar que potser no es podria tornar a les xifres d'abans, però que la recuperació llavors va ser ràpida i es va girar full sense buscar canvis en el model. "No hi ha un pla B", lamenta, i assegura que ara és el moment de fer canvis perquè la situació prepandèmia "no tornarà".

De moment, l 'oferta llançada des de l'Ajuntament de Barcelona per destinar pisos turístics a allotjaments d'emergència per a famílies vulnerables no ha tingut una resposta efectiva i el consistori encara no ha tancat cap acord amb Apartur, la patronal dels apartaments, per fixar un lloguer de fins a 1.200 euros per a aquests pisos.