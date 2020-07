Colau augmenta l'oferta a Apartur per convertir pisos turístics en allotjaments d'emergència

L'Ajuntament de Barcelona apuja l'oferta a Apartur per aconseguir pisos turístics que, temporalment, es converteixin en allotjaments per a persones vulnerables que ara viuen en pensions o habitacions. La primera proposta de la ciutat a la patronal era de 900 euros mensuals per pis més les despeses de neteja i manteniment i només va servir per mobilitzar dos allotjaments –dels més de 6.000 que aglutina la plataforma–. Aquest dimarts l'alcaldessa Ada Colau ha enviat una carta al president d'Apartur, Enrique Alcántara, en la qual li comunica que apugen l'oferta a un màxim de 1.200 euros mensuals més els costos dels subministraments. La gestió dels allotjaments recauria en una entitat del tercer sector.

Fa temps que parlem amb Apartur de com mobilitzar pisos turístics a lloguer residencial. No té sentit que estiguin buits mentre famílies amb menors viuen en pensions.



🗞He enviat una carta al president, Enrique Alcántara, per formalitzar una proposta positiva per totes les parts pic.twitter.com/TaQj4aQR0x — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) July 7, 2020

El govern confia que amb la nova tarifa la resposta del sector sigui més positiva i considera que la idea afavoreix les dues parts perquè ara el gruix dels allotjaments turístics estan buits i, per tant, no tenen cap ingrés. Colau considera que "no té sentit" que els pisos turístics estiguin buits mentre hi ha famílies amb infants allotjades en pensions i remarca que ja fa setmanes que parlen amb Apartur de com donar ús residencial als seus allotjaments. Ara el lloguer oscil·larà entre els 700 i els 1.200 euros en funció de les habitacions, segons apunten fonts municipals.

"En un moment com aquest, en què la crisi sanitària ha derivat en una greu crisi social i econòmica, necessitem més que mai reforçar la col·laboració del sector privat i estic segura que amb vostès ens posarem d'acord", remarca l'alcaldessa en el seu escrit. I la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, defensa que la millora de les condicions de l'oferta també busca garantir la continuïtat dels llocs de treball de les persones que donen servei a aquests allotjaments. "Esperem una resposta més positiva", ha confiat la regidora, que ha remarcat que l'oferta garanteix als propietaris de pisos turístics com a mínim un any de lloguer.

Apartur ha assegurat en un comunicat que es compromet a treballar perquè l'acord, que apunten que fins ara estava en fase pilot, "s’ajusti a les necessitats de les dues parts i es pugui tirar endavant pel bé de la ciutat i dels barcelonins". Alcántara ha confirmat les converses amb Colau i ha remarcat que ja van cedir gratuïtament 250 pisos per a personal sanitari. Apunta que, des de l'inici de la crisi, uns 3.700 dels 9.600 habitatges d'ús turístic de Barcelona s'han passat al lloguer residencial convencional.

En plena escalada de casos, el govern de Colau ja havia anunciat un acord amb Apartur per aconseguir pisos on les persones vulnerables poguessin fer la quarantena. Aquesta via, però, que implicava un lloguer de 1.125 euros mensuals (900 de lloguer i 225 de subministraments) i preveia donar un nou ús a uns 200 pisos turístics durant dos mesos, no es va fer servir. Ara la proposta és canviar l'ús als allotjaments durant un període més llarg.