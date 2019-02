El Campus Diagonal-Besòs de la UPC s'obre al barri amb un espai d'interacció d'universitaris, veïns i empreses

El Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) rebrà un nou impuls aquest 2019. A banda de posar en marxa la nova residència d'estudiants i investigadors, que ha d'allotjar fins a 300 estudiants, professors i investigadors, es donarà forma a un nou espai d'interacció entre la comunitat universitària, veïnal i empresarial.

Aquest dimarts s'ha posat la primera pedra del Parc del Campus, que connectarà la rambla de la Mina amb el Port Fòrum. El recinte, però, inclourà dos edificis més pensats per allotjar petites i mitjanes empreses, espais de 'coworking' per a professionals autònoms i emprenedors, i iniciatives innovadores dels estudiants de la UPC. També es projecta un edifici per ubicar-hi la seu de Barcelona Energia i altres companyies vinculades a l'economia verda. S'hi farà una inversió de 40 milions el 2019.