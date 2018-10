El cas Castor torna al Constitucional, ara per la querella criminal contra Florentino i exministres del PP i el PSOE

Els promotors de la querella criminal pel cas Castor han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) perquè investigui la trama política al voltant del projecte. És el següent pas després que l'Audiència Nacional desestimés fins a dos cops la querella criminal, presentada per la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, la plataforma X-Net i l'Institut Català de Drets Humans. El promotors ja van avançar al setembre que recorrerien al TC per esgotar totes les vies legals a Espanya i picar a la porta de la justícia europea si és necessari.

La querella criminal era contra el president d'ACS, Florentino Pérez, i un total de cinc ministres del PSOE i del PP, pels presumptes delictes de malversació, prevaricació i frau a l'administració. Ara el col·lectiu ciutadà que va presentar-la demana al TC que revoqui la decisió de l'Audiència Nacional de no investigar el cas –no va arribar a ni a arxivar-se perquè tant la jutge Carmen Lamela com la sala penal van desestimar-la de ple– i que practiqui una "mínima investigació" per posar en qüestió "la impunitat" de la trama política al voltant del projecte Castor.

Els exministres acusats són José Manuel Soria, Miguel Sebastián, Joan Clos, Elena Espinosa i Magdalena Álvarez. També reclamaven investigar Recaredo del Potro, el president de l'exconcessionària del projecte, Escal UGS; l'exsecretari general d'Indústria Ignasi Nieto, i l'exconseller valencià d'Urbanisme Juan Cotino. La querella es va interposar el febrer passat. Lamela ja la va desestimar al juny i la sala penal va confirmar la desestimació al setembre.