Catalunya és la comunitat autònoma que més cobra als estudiants de la universitat pública

Els estudiants de les universitats públiques catalanes han estat els més damnificats de les retallades en educació que s'han produït al conjunt de l'estat espanyol entre els anys 2009 i 2015. Un estudi elaborat per l'Observatori del Sistema Universitari que analitza la despesa pública en aquest àmbit demostra que Catalunya és la comunitat autònoma en què les famílies han de pagar més per estudiar. Concretament, una mitjana de 2.123 euros, per sobre de Madrid (1.715 €) i lluny de Galícia, el territori on els estudiants han de pagar menys (832 euros). Una xifra que a Catalunya ha augmentat un 67,6% el 2015 respecte el 2009.

L'informe s'ha presentat aquest dimarts a la Universitat Complutense de Madrid, a càrrec de Vera Sacristán, l'autora de l'informe, que ha destacat que "no només hi ha hagut una disminució en la quantitat d'inversió" en la universitat pública, sinó que també hi ha hagut un canvi en "l'estructura del finançament a Espanya". Una variació que ha consistit en reduir la despesa pública de les administracions i incrementar el cost per a les famílies. A Catalunya les universitats públiques es financen en un 60% per la despesa pública, un 25% per les taxes que paguen els estudiants i un 15% amb altres ingressos. En canvi, la mitjana espanyola és d'un 71% de finançament públic i 18% provinent de les taxes. Fent la comparativa entre 2009 i 2015, els ingressos de les universitats han caigut un 20,2% de mitjana a l'Estat a causa de la reducció en un 27,7% de la inversió pública, compensada per l'augment dels preus d'un 31%. Ara bé, entre 2014 i 2015 es produeix una recuperació que deixa entreveure un creixement en la despesa els darrers dos anys, dels quals el ministeri d'Educació encara no ha fet públiques les dades.

Per sota de la mitjana europea

L'evolució ha anat allunyant Espanya de la mitjana europea i el 2014 el finançament de les universitats públiques se situava per sota de la mitjana europea. De fet, en aquest període la despesa total per estudiant augmenta a nivell europeu i, en canvi, a l'estat espanyol disminueix. La situació a Catalunya, a més de la Rioja, Navarra, Balears i Castella-la Manxa és especialment rellevant: el finançament universitari calculat en base al PIB és inferior a qualsevol dels 28 països de la OCDE que han estat objecte d'estudi. Espanya és el sisè país que dedica una proporció més petita en universitats (1,08% del PIB), incloent la despesa pública i l'aportació de les famílies, per sota de la mitjana de la OCDE (1,37%).

Juntament amb Grècia, és l'únic país que ha fet una reducció superior al declivi del PIB. A l'altre extrem, els països nòrdics han augmentat la inversió en universitats en major proporció que l'increment del PIB. Noruega, per exemple, és el país analitzat que més diners inverteix en aquesta matèria. De la seva banda, Finlàndia i Dinamarca en dediquen molt poc menys però les famílies no gasten ni un sol euro en taxes.

Lluny de voler entrar en quines mesures polítiques cal prendre per afrontar aquesta situació, Sacristán ha valorat durant la presentació que aquestes disparitats poden afectar en la igualtat d'oportunitats dels alumnes. "Els joves que tenen voluntat d'estudiar no s'han de perdre per motius econòmics", ha subratllat.