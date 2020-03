Catalunya confirma el divuitè cas lleu de Covid-19

Més contagis cada dia, però a un ritme controlat i poc alarmant. El degoteig de positius de coronavirus a Catalunya no s'atura una setmana després que se'n confirmés el primer cas en les analítiques d'una dona italiana resident a Barcelona que havia viatjat al seu país. Des d'aleshores, el departament de Salut ha detectat 17 infeccions més, dues de mitjana al dia. El cas més recent, fet públic aquest dimarts, és el d'un turista nord-americà de 38 anys que havia visitat Milà abans de viatjar a Barcelona.

Tant el primer com l'últim contagi dibuixen prou bé la dinàmica de propagació que hi està havent a Catalunya. La majoria de les infeccions són importades des d'altres països europeus, i el virus es transmet fent servir els cossos de turistes o residents que procedeixen d'Itàlia o Alemanya. La resta s'ha contagiat per transmissió secundària: han estat en contacte amb persones infectades que havien fet una estada a les zones considerades de risc.

Fins ara Salut ha posat 315 persones en aïllament preventiu, tots de la xarxa de contactes dels 18 afectats, i són a casa en quarantena i fent-se analítiques periòdicament per descartar la presència del virus als seus organismes. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha advertit que la xifra de confinats, malgrat que no presentin cap símptoma, anirà creixent i es nodrirà d'aquesta xarxa social dels afectats. "Però a hores d'ara cap més contacte en seguiment presenta una clínica compatible amb el coronavirus", ha apuntat l'expert en medicina preventiva. Cap dels afectats presenta complicacions de salut, més enllà d'un quadre gripal lleu, amb febre, tos i malestar, i no hi ha casos greus ni pacients ingressats a les unitats de cures intensives. "Tots evolucionen favorablement", ha afirmat Guix.

Catalunya viu una eclosió del Covid-19 "més ben controlada" que en altres llocs de l'Estat, com Madrid o Euskadi, on plana el fantasma dels contagis locals i hi ha problemes a l'hora de reconèixer les cadenes de transmissió. "Aquí tenim clar com s'han produït les 18 infeccions", ha argumentat el responsable de Salut Pública.

Tal com va avançar l'ARA, el fet que tots els contagis a Catalunya siguin lleus permet anar desplegant l'atenció domiciliària. Els pacients amb una càrrega vírica baixa no només no necessiten ser traslladats a un hospital per fer-los un seguiment actiu, sinó que tampoc hi han d'anar per fer-se les proves de PCR: set unitats especialitzades prenen les mostres al seu domicili. "Ja n'hi ha dos que poden estar-se a casa seva perquè la seva clínica lleu ho permet", ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.