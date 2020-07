Catalunya registra 721 nous contagis per coronavirus i 8 morts més en el còmput global

Catalunya ha registrat aquest dimecres 721 positius nous per coronavius en el còmput global. Aquesta dada representa un increment de 131 casos notificats respecte els nous casos que es van donar ahir.

72,5% Dels 721 casos nous a Catalunya, el 72,5% són de Barcelona i l'àrea metropolitana

L'increment més elevat, com passa els últims dies, correspon a Barcelona ciutat i a l'àrea metropolitana, que representen el 72,5% dels nous contagis notificats aquest dimecres. D'aquests 721 casos, 235 són de la regió sanitària de Barcelona ciutat, 162 de la metropolitana nord i 126 de la metropolitana sud.

Pel que fa al Segrià, les dades segueixen confirmant, tot i que amb prudència, la tendència a la baixa. Aquest dimecres s'han notificat al Segrià 23 casos nous, dels quals 20 a la ciutat de Lleida.

Vuit morts nous, dels quals quatre d'aquest dilluns

Pel que fa a les defuncions, Salut ha notificat aquest dimecres vuit víctimes mortals noves per coronavirus. D'aquestes, quatre són d'aquest dilluns: una de Barcelona, una de la metropolitana nord, una de la metropolitana sud i una de les Terres de l'Ebre, on no es registrava cap mort des del 10 de juny.

La xifra total de morts per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia és de 12.652.

Pel que fa a l'UCI, les xifres de pacients ingressats en un llit de crítics han baixat en dos respecte a ahir: ara hi ha 56 persones a l'UCI. En total, 4.224 persones han precisat de cures intensives durant la pandèmia. En les últimes 24 hores, 65 catalans han rebut l'alta després d'haver-se vist afectats pel covid-19.