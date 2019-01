Catalunya atrau el 30% dels estudiants estrangers que venen a estudiar a l'estat espanyol

En els últims quatre anys, el nombre d'estudiants estrangers que s'han instal·lat a Catalunya s'ha incrementat un 45%, i ja són 16.031. Tenint en compte que a tot l'estat espanyol hi ha 53.070 estudiants estrangers, suposa un 30%. Segons les dades fetes públiques aquest dijous per la Delegació del govern espanyol, el 94% d'aquests estudiants trien Barcelona per estudiar, seguida de Tarragona, Girona i Lleida. A més, el 40% dels estudiants de fora de l'espai comunitari van sol·licitar renovar l'estada un cop acabat el primer any d'estudis.

El nombre total de persones estrangeres amb situació regular a Catalunya va créixer un 4% l'any passat, fins a arribar a 1.172.298: 565.905 són comunitaris i 606.393 són de règim general. D'aquesta última xifra, el 84% són residents de llarga durada, amb més de 5 anys de residència legal a Catalunya, majoritàriament a Barcelona, on en viuen 408.673.

Un terç dels residents extracomunitaris legals a Catalunya tenen la nacionalitat marroquina i el 10% venen de la Xina, seguits del Pakistan, Bolívia, l'Equador, l'Índia, el Perú, el Senegal, les Filipines i Rússia. Entre els estrangers comunitaris predominen els italians, els romanesos, els francesos i els alemanys.

Les dades formen part de la memòria anual de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, on van tramitar fins a 129.251 sol·licituds de residència. El nombre de sol·licituds resoltes va augmentar un 4% respecte a l'any passat, i es van resoldre amb una mitjana de 40 dies, per sota del límit legal establert de 90 dies. Fins a 9.173 sol·licituds van ser d'autorització de residència per circumstàncies excepcionals i un 66% es van resoldre favorablement. En el cas de les sol·licituds de reagrupació familiar, un 82% es van resoldre favorablement.

La memòria d'Estrangeria també constata l'increment de les gestions realitzades a través d'internet. Les consultes a través de la web i el telèfon van augmentar un 3%, una tendència semblant a la resolució de les consultes no automatitzades i resoltes directament pels funcionaris a través del correu electrònic, que van ser un 12% més que el 2017.