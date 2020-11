Catalunya preveu tenir 175.000 persones immunitzades contra el covid a mitjans de març

Catalunya confia rebre 350.000 dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer dels 2,5 milions que té assignats Espanya per poder començar a vacunar les primeres persones a finals de gener. Tenint en compte que és una vacuna que requereix dues dosis, que s'administren amb una separació entre elles de 28 dies i que triga entre 10 i 15 dies a generar immunitat, la previsió és que a mitjans de marc hi hagi 175.000 persones immunitzades. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a RAC1, en la qual ha detallat, també, que preveuen que els primers a vacunar-se siguin les persones que viuen a les residències de gent gran i els seus cuidadors. Després, ha apuntat, vindran els sanitaris, començant pels que treballen a l'atenció primària i en unitats de primera línia.

651x366 Representació de la vacuna contra el coronavirus / DADO RUVIC / REUTERS Representació de la vacuna contra el coronavirus / DADO RUVIC / REUTERS

L'objectiu, segons Argimon, és tenir el 70% de la població immunitzada durant el 2021, una fita que ha considerat que no es podrà assolir abans de l'estiu, tot i que ha donat per fet que l'estiu que ve ja serà molt diferent que l'anterior.

Argimon, que ha començat l'entrevista revelant que va patir una pneumònia bilateral com a conseqüència del covid i va estar set dies ingressat a Can Ruti, ha apuntat que a Catalunya, per nivell de població, li pertoquen una de cada set dosis de les que rebi Espanya. Ha afegit que no quedaran fora de la vacunació aquelles persones que ja han passat el virus, tot i que sí que és possible que rebin la vacuna més tard, perquè no hi ha certeses del temps que dura la immunitat. "La immunitat és una incertesa, i tampoc sabem quina immunitat ens donarà la vacuna. No sabem quant de temps anirà bé", ha remarcat.

Doble dosi

El secretari de Salut Pública ha remarcat que és "important" assenyalar que es prioritzarà que la persona que rep una dosi de la vacuna tingui garantida la segona abans de començar a vacunar el màxim nombre de persones. També ha defensat no fer obligatòria la vacuna i s'ha oposat a la idea de crear una carnet d'immunitat, que faria diferències entre la població. Ha lamentat que no hi hagi una "equitat en la distribució" de les dosis de la vacuna a nivell mundial, perquè dels primers 50 milions de dosis de la vacuna de Pfizer, la meitat aniran a Europa i l'altra als Estats Units. Argimon considera que no s'haurà de restringir l'entrada a ningú als teatres i a les escoles per no estar vacunat, tot i que ha apuntat que això sí que es podria exigir per viatjar a altres països.

Sobre l'evolució de les dades i la flexibilització de les restriccions, Argimon ha assegurat que les últimes dades evidencien que "anem en la bona direcció però queda molt de camí" i ha remarcat que el nombre de pacients als hospitals encara és alt. Ha considerat una "bona notícia" que aquest dilluns reobri la restauració perquè cal buscar "l'equilibri" entre la salut i la dimensió social i econòmica. "Hem d'anar molt amb compte: si ara sortim tots desordenadament, amb mobilitat al màxim, tindrem problemes", ha avisat.

Recuperar drets

Argimon també ha defensat que un dia "es farà net" amb el virus i que llavors s'haurà "d'estar amatents per recuperar totes les llibertats" i que no quedin "determinats tics" de l'estat d'alarma. "Nadal no serà igual. Intentarem que sigui el millor Nadal possible, però no serà igual", ha admès, i ha apuntat que "la clau" de tot és no créixer en el nombre d'ingressos hospitalaris. De moment, considera que no es pot descartar una tercera onada i recorda situacions com la d'Itàlia, que va fer les coses de manera "perfecta" però a partir del 7 d'octubre la situació epidemiològica "s'ha disparat de manera brutal i ja s'acosta a França".

Tests a les farmàcies

Argimon creu que aviat es podran adquirir tests d'antígens a les farmàcies però que això és qüestió de l'Agència Espanyola del Medicament. Ha apuntat, això sí, que hauran de ser tests individuals i que la prova haurà de ser nasal.