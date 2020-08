Catalunya prorroga 'sine die' el tancament de discoteques, karaokes i bars musicals

El departament de Salut ha publicat una nova resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que amplia la restricció horària als bars dels teatres i sales de concerts i prorroga sine die el tancament de discoteques, karaokes, bars musicals, sales de ball i de festes. La resolució, que ha entrat en vigor aquest dijous i que està signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha publicat per adoptar a Catalunya les mesures extraordinàries aprovades en l'acord del consell interterritorial de Sistema Nacional de Salut del 14 d'agost per contenir la pandèmia de covid-19, i serà vigent fins que es revoqui o modifiqui l'acord estatal o fins que s'aprovi una resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

Salut considera que "és convenient revisar les activitats d'oci que han de continuar tancades" i per això ha dictat aquesta resolució, que estableix la tipologia de llicències que engloben les diferents activitats recreatives i els establiments afectats. L'ordre precisa que en els establiments d'hostaleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'ha de garantir la distància de seguretat mínima d'1,5 metres en el servei de barra i la mateixa distància entre taules o agrupacions de taules, on no podran congregar-se més de deu persones.

Amb aquesta normativa, Salut prorroga sense una data precisa la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que desenvolupen "activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos". A més, també suspèn "les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments que estableix l'apartat precedent".

El TSJC avala el protocol

La resolució també fixa que l'horari de tancament dels establiments és a la una de la matinada com a màxim, i que no es poden admetre nous clients a partir de la mitjanit. Aquestes mesures s'estenen als establiments que desenvolupen l'activitat de restaurant musical. Tanmateix, s'amplia el tancament del servei de bar a la una de la matinada als establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, cafè teatre i de cafè concert.

De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat per unanimitat la sol·licitud de mesures cautelaríssimes presentades per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) contra la resolució dictada pel departament de Salut, que estableix el tancament a la una de la matinada dels locals de restauració, terrasses, bars i guinguetes de platja. L'alt tribunal considera que la decisió governamental està fonamentada en la protecció de la salut pública, i si bé els magistrats admeten que pot causar "perjudicis econòmics" en el sector, diu que no s'aprecia "urgència o excepcionalitat" per adoptar la suspensió de l'ordre de forma immediata.